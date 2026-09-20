Руки шире, не спешите, три-четыре: 5 упражнений для школьников, которые можно выполнить за партой

Наступил новый учебный год, а это значит, что теперь значительную часть дня школьники проводят сидя за партой. Длительное пребывание в сидячем положении может становиться причиной мышечного напряжения, усталости и, как следствие, снижать способность сохранять концентрацию и поддерживать привычный уровень работоспособности. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Яна Стулень поделилась с Life.ru упражнениями, которые помогут снять накопившееся напряжение, переключить внимание, вернуть бодрость и активизировать организм.

Опускание плеч

Сядьте ровно, с усилием опускайте плечи вниз и удерживайте в течение 10 секунд, а затем вернитесь в исходное расслабленное положение. Повторите упражнение 5 раз.

Перекат стоп

Сидя на стуле, поочередно перекатывайте стопу с пятки на носок и обратно. Выполняйте в умеренном темпе 30-60 секунд.

Смыкание ладоней

Поставьте локти на парту, сомкните пальцы рук в положении «домика». Затем плавно соединяйте основания ладоней. Повторите упражнение 10 раз.

Скручивания

Сядьте прямо перед партой. Правую руку положите накрест напротив левого плеча, а левую руку разместите под правой и выпрямите. Плавно начните опускать левое плечо на парту, растягивая мышцы плеча. Затем поменяйте руки. Повторите для каждой стороны — по 5 раз.

Напряжение

Сядьте прямо, ноги поставьте на пол, втяните живот и напрягите мышцы живота. Удерживайте положение в течение 10 секунд, а затем расслабьтесь. Сделайте 5-7 повторений.

«Даже несколько минут зарядки могут стать полезной привычкой. Эта лёгкая разминка во время перемены поможет легче переключаться между занятиями, сохранять бодрость и поддерживать концентрацию до конца учебного дня», — отметила эксперт.

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