«Про запас» — плохая идея: Главные правила сбора безопасного школьного перекуса

Сбор обеда в школу — это не только вопрос вкусов ребёнка, но и соблюдения правил пищевой безопасности. Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова объяснила Life.ru, что при подготовке школьного перекуса важно учитывать условия хранения продуктов. Если родители хотят положить ребёнку полноценный обед вроде котлеты с пюре, обычного контейнера будет недостаточно.

Если пищу готовили с утра, её можно поместить в пищевой термос, он позволит сохранить температуру блюда до обеда. Если готовка проходила вечером, то утром возьмите охлаждённое блюдо и положите в чистый герметичный контейнер, а его — в термосумку с хладоэлементом. Ольга Анищенкова Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье»

Она предупредила, что просто положить готовое блюдо в контейнер без охлаждения может быть небезопасно: к обеду оно способно испортиться. Сам ланч-бокс в первую очередь защищает еду от внешних загрязнений. Для этого хорошо подходят полимерные контейнеры: они лёгкие, не бьются, плотно закрываются и позволяют хранить разные продукты отдельно.

При выборе пластика Анищенкова советует обращать внимание на маркировку. Для контакта с пищей нужно использовать предназначенные для этого контейнеры. Также важно проверить, указывает ли производитель, можно ли использовать лоток в микроволновой печи или хранить в холодильнике. В противном случае изделие можно повредить.

Для небольших перекусов, которые не требуют охлаждения, ланч-боксы подходят хорошо. В них можно положить цельные фрукты и овощи, хлеб и другую выпечку без крема, орехи и сухофрукты.

«Влажные продукты лучше отделять от сухих, а соусы и другие жидкие добавки помещать в небольшие плотно закрывающиеся ёмкости», — добавила эксперт.

Отдельное внимание следует уделить чистоте контейнера. Его нужно тщательно мыть и полностью просушивать после каждого использования, поскольку остатки еды в труднодоступных местах могут способствовать размножению бактерий. Если на ланч-боксе появились глубокие царапины, трещины, деформации после нагрева или неприятный запах, его лучше заменить.

Скоропортящиеся блюда — мясо или молочные продукты — не стоит надолго оставлять без охлаждения. Если их не съели до обеда, вечером такую пищу лучше выбросить, даже если внешне она выглядит нормально.

«Не стоит накладывать ребёнку еду «про запас» — стандартный школьный обед должен быть рассчитан на один приём пищи», — резюмировала Анищенкова.

Ранее учитель назвала признаки переутомления школьников. Медлительность, рассеянность и нехарактерные ошибки в работах могут указывать на чрезмерную учебную нагрузку. Тревожными признаками также становятся ухудшение почерка, нарушения сна и аппетита, а слишком долгое выполнение домашних заданий может быть поводом пересмотреть расписание.