«Нагрузка не сбалансирована»: Учитель назвала признаки переутомления школьников

Медлительность, рассеянность и нехарактерные ошибки в работах могут указывать на то, что школьник устал от чрезмерной учебной нагрузки. Учитель начальных классов Алина Клейменова рассказала, на какие сигналы родителям стоит обратить особое внимание.

По словам педагога, помимо изменений в поведении, тревожными признаками становятся ухудшение почерка, нарушения сна и аппетита. Такие перемены часто говорят о том, что нагрузка превышает возможности ребёнка и организм не справляется с объёмом заданий.

Ещё одним явным индикатором переутомления она назвала слишком долгое выполнение домашних заданий. Когда уроки отнимают непропорционально много времени, это прямой повод пересмотреть расписание и обсудить ситуацию со школой.

«Если домашние задания растягиваются на три-четыре часа — это сигнал, что нагрузка не сбалансирована или ребёнок переутомлен», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Чтобы снизить накопившуюся усталость, эксперт рекомендовала родителям тщательно следить за режимом сна ребёнка и не перегружать его дополнительными занятиями. Особенно это важно к концу учебной недели, когда силы уже на исходе.

Напомним, с 1 сентября 2026 года Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников. Теперь обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом.