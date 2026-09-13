Память, как у слона: Какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы помнить всё

Улучшить концентрацию и поддержать память можно с помощью правильно составленного рациона. На какие растительные продукты стоит обратить внимание, рассказала RT руководитель Центра компетенций Роскачества Олеся Махова.

По её словам, для нормальной работы мозга важны не только рыба и омега-3. Ягоды обеспечивают организм антиоксидантами, орехи и зелень — магнием, а крупы и бобовые — витаминами группы B, необходимыми для энергетического обмена.

Особое внимание эксперт советует уделить чернике, голубике и ежевике. Листовые овощи, семена и орехи также стоит регулярно включать в меню. Бобовые помогают поддерживать стабильный уровень энергии, а цельнозерновые продукты и брокколи дополняют рацион необходимыми питательными веществами.

«Достаточно выстраивать каждый приём пищи по простой схеме: половину тарелки заполнять овощами и зеленью, четверть — цельнозерновыми продуктами, ещё четверть — источником белка», — добавила Махова.

В качестве перекуса можно использовать небольшую порцию ягод или орехов, а блюда из бобовых и цельного зерна включать в меню несколько раз в неделю. По словам специалиста, при регулярном соблюдении такого рациона изменения в концентрации внимания могут стать заметны уже через две-три недели.

Ранее Life.ru разбирался, какие орехи полезны для работы мозга. Грецкие орехи и фундук содержат магний, витамин Е, ненасыщенные жирные кислоты, фолат и другие вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы. При этом специалисты подчёркивали, что одними продуктами заменить полноценный сон, физическую активность и лечение заболеваний невозможно.