«Грубейшая ошибка»: Педиатр назвала популярный завтрак, после которого дети снова хотят есть

Сладкие хлопья с молоком, булочки и соки не подходят для полноценного завтрака школьника, поскольку ребёнок после такой еды быстро снова почувствует голод. Об этом 360.ru рассказала врач-педиатр Юлия Сиверцова.

По словам специалиста, эти продукты содержат преимущественно быстрые углеводы и не способны обеспечить длительное чувство сытости.

Сиверцова отдельно предостерегла родителей от привычки кормить детей по утрам сладкими хлопьями. По её словам, такой вариант завтрака стал популярным во многом благодаря американским фильмам.

«К сожалению, это грубейшая ошибка, и поэтому дети потом постоянно хотят есть», — объяснила педиатр.

Вместо сладких хлопьев врач посоветовала включать в завтрак школьника каши или цельнозерновые тосты. Источником белка могут стать яйца или творог.

Дополнить утренний приём пищи Сиверцова рекомендует свежими овощами, фруктами и ягодами. Такой набор продуктов позволит сделать завтрак ребёнка более полноценным.

Ранее детский нутрициолог предупреждала, что сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и хлопья с молоком — не лучший вариант завтрака для школьника. По её словам, большое количество сахара в такой еде провоцирует резкий скачок глюкозы, после которого ребёнок может столкнуться с упадком сил и снижением концентрации.