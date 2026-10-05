Проснулись с больным горлом после включения отопления? Врачи объяснили причину

Боль в горле по утрам после включения отопления не всегда связана с простудой. Врач-терапевт Кристина Радина и врач-инфекционист Марият Мухина рассказали Life.ru, как сухой воздух в квартире влияет на слизистые и что можно сделать, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

По словам Радиной, само по себе такое состояние обычно не представляет опасности. При работе батарей воздух становится суше, из-за чего защитная слизистая плёнка в носу и горле теряет влагу, а на поверхности слизистой могут появляться микротрещины.

В результате слизистая становится тоньше, в ней появляются микротрещины, что и вызывает ощущение сухости, царапанья и боли. Кристина Радина Врач-терапевт

Пересыхание слизистых также может повысить риск настоящей инфекции. В сухом воздухе реснички, которые помогают выводить пыль и бактерии, хуже справляются со своей работой. При рините ситуация может усугубляться ночью: заложенный нос заставляет человека дышать ртом, из-за чего горло дополнительно теряет влагу и утром может болеть сильнее.

Особенно внимательно к уровню влажности стоит относиться людям с астмой, фарингитом и бронхитом. По словам Радиной, сухой воздух способен провоцировать обострение и затяжное течение этих заболеваний.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, врач советует использовать увлажнитель, регулярно проветривать помещение, пить достаточно жидкости в течение дня и промывать нос спреем на основе морской воды. На ночь можно пить тёплую воду, молоко или чай с мёдом. Если увлажнителя нет, рядом с кроватью можно поставить ёмкость с водой, а окна открывать на 10–15 минут два-три раза в день, чтобы снизить концентрацию пыли и бактерий.

Врач-инфекционист Марият Мухина отметила, что в квартирах с герметичными окнами во время отопительного сезона влажность может опускаться до 15–20%. По её словам, в этот период врачи сталкиваются с большим количеством жалоб на сухость и першение в горле.

Утренняя боль в горле после включения отопления — это не простуда, а результат «пересыхания» нашего защитного барьера. Спасём его правильным микроклиматом и грамотным уходом. Марият Мухина Врач-инфекционист

Для поддержания комфортного микроклимата инфекционист рекомендует использовать увлажнитель и регулярно проветривать помещение. Оптимальную влажность она оценивает в 40–60%.

В качестве местных средств Мухина называет средства с гиалуроновой кислотой, которые создают защитную плёнку, декспантенол для восстановления и увлажнения, а также солевые растворы, помогающие разжижать слизь.

При затянувшейся проблеме, по словам инфекциониста, стоит проверить слизистую на наличие инфекций и оценить состояние носовой перегородки. Мухина также отметила, что при влажности ниже 30% жалобы на сухость слизистых становятся всё более распространёнными. За последние дни, по её словам, число обращений к врачам с жалобами на боль в горле из-за сухого воздуха выросло в пять-семь раз.

Если сухость и боль в горле не проходят дольше трёх-четырёх дней или становится больно глотать, Радина советует обратиться к врачу.

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