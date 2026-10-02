Ложка пользы в бочке мёда: Технолог объяснила, спасёт ли горячий чай с мёдом от осенней простуды

Осенью многие по привычке добавляют мёд в горячий чай, надеясь таким образом поддержать организм в сезон простуд. Однако такой напиток не даёт мёду раскрыть его пищевую ценность: от высокой температуры часть полезных веществ разрушается. Об этом Life.ru рассказала пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович.

Если говорить о мёде в горячем чае, то здесь, как мне кажется, важно понимать, что происходит с ним при высокой температуре. Как известно, при нагревании разрушается часть ферментов и нестабильных витаминов, например, того же витамина С. Иными словами, распадается часть тех биологически активных веществ, ради которых, собственно говоря, мёд и ценится. Нелли Львович Пищевой технолог, кандидат наук

Однако, как бы там ни было, нельзя сказать, что он становится прямо-таки супервредным, добавляет эксперт. Для образования оксиметилфурфурола нужны длительное нагревание и более высокая температура в течение определённого времени. Кипяток в чашке чая всё-таки, к счастью, таких условий не создаёт, но при этом польза, безусловно, снижается.

«Вреда как такового нет, но и пользы, если разобраться, становится меньше», — подчёркивает специалист.

Кроме того, по мёду всегда нужно помнить одну важную вещь: с точки зрения пользы рекомендация для взрослого человека — это, как правило, примерно одна чайная ложка в день. Всё, что сверху, — это уже, по сути своей, бессмысленная история, отметила пищевой технолог. Пользы в этом нет, зато появляются лишние сахара, так как в составе мёда, что немаловажно, много природных сахаров.

«Если же вы, допустим, хотите получить именно выраженную пользу, то лучше, на мой взгляд, обратить внимание на маточное молочко, трутневое молочко или пергу. В таком случае это будет, так сказать, концентрированная польза продуктов пчеловодства. Ну и, естественно, нужно, разумеется, аккуратно проверить, нет ли у вас аллергии или индивидуальной чувствительности к мёду», — рассказала собеседница Life.ru.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что горячие порошки от простуды не стоит сочетать с алкоголем и кофе. Он также призвал соблюдать рекомендации по применению лекарств и не увеличивать дозировку в надежде быстрее справиться с болезнью. По его словам, сочетание алкоголя с препаратами, содержащими парацетамол, может негативно влиять на печень. Он также предупредил о последствиях превышения рекомендованной дозировки лекарств.