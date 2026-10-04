«Основа профилактики»: Врач назвал 4 столпа лечения от простуды

При первых признаках простуды следует максимально сократить приём лекарственных препаратов, включая противовирусные средства, заявил врач-терапевт Виктор Лишин. Он уверен, что стандартные вирусные инфекции не требуют агрессивной медикаментозной атаки, а организм в первую очередь нуждается в физическом и эмоциональном покое, обильном тёплом питье и правильном микроклимате в помещении.

Вместо горсти таблеток нужно сосредоточиться на создании оптимальных условий для выздоровления. Комнату необходимо регулярно проветривать и поддерживать в ней влажность на уровне 40–60%. Медикаментозная помощь должна быть исключительно симптоматической: жаропонижающие применяются лишь при высокой температуре, которая плохо переносится, а при заложенности носа достаточно обычного промывания.

Антибиотики назначаются только при подтверждённых бактериальных осложнениях, а противовирусные препараты, за исключением специфических средств от гриппа, медики чаще всего не используют. Не менее важен подход к предотвращению сезонных заболеваний. Вместо бесконтрольного приёма витаминов и биодобавок нужно опираться на четыре фундаментальных столпа здоровья.

Рацион должен быть сбалансированным, близким к средиземноморскому типу, с умеренным количеством цитрусовых. Физическую активность можно поддерживать обычными пешими прогулками или контрастным душем, а ложиться спать следует до 23:00, избегая при этом хронического стресса.

«Поэтому основа профилактики — это сбалансированное питание, движение, достаточный сон и внимание к своему состоянию», — резюмировал собеседник «Царьграда».

Ранее Роспотребнадзор ограничил доступ к 42,8 тысячи интернет-ресурсов с запрещёнными БАДами. Среди выявленных предложений были добавки без государственной регистрации и продукция с превышением допустимого содержания отдельных веществ.