Осенняя вспышка кандидоза: Врач раскрыла три причины молочницы и рассказала о профилактике

Молочница часто возвращается именно в октябре, и многих волнует вопрос — как её предотвратить. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала Life.ru, почему кандидоз возвращается к женщинам осенью, и можно ли избежать обострения.

По словам эксперта, полностью избавиться от грибов рода Candida нельзя. Чаще всего они живут с человеком пожизненно, находясь в организме в так называемом «спящем» состоянии. Проблема начинается не тогда, когда грибок просто присутствует, а когда он начинает активно размножаться. И октябрь — один из тех периодов, когда для этого складывается сразу несколько благоприятных условий.

Во-первых, осенью параллельно идёт рост острых респираторных заболеваний. Организм ослаблен, иммунитет снижен, а именно иммунный контроль в норме сдерживает размножение грибка. Как только защитные силы падают, Candida получает возможность активизироваться.

Во-вторых, с первыми холодами многих тянет на солёное, острое, пряное и жареное. Так организм пытается взбодрить себя, поддержать ощущение тепла и энергии. Но такая еда меняет среду в организме, влияет на слизистые и обмен веществ, а избыток специй и тяжёлых способов приготовления может стать толчком к обострению. То есть обострения кандидоза очень часто связаны именно с нарушениями диеты и питания, с использованием большого количества активных специй и непривычных способов приготовления.

В-третьих, немаловажную роль играет сексуальная жизнь. Особенно если люди не предохраняются барьерными методами, возможна передача грибка партнёру и обратно. Кроме того, сюда же примыкают и дефекты гигиены, на которые люди часто не обращают внимания просто потому, что привыкли к определённому укладу и не считают его проблемным. Всё вместе это и даёт объяснение, почему осенью учащаются обращения к урологам и гинекологам по поводу кандидоза и случается вспышка.

И ещё одно немаловажное замечание. Иногда провоцирующим фактором, который обостряет процесс, является менструация. У женщин она как бы подстёгивает все вялотекущие процессы, в том числе хронические воспалительные, и кандидоз в частности. Это также может быть связано с естественными изменениями гормонального фона и среды в течение менструального цикла. Любовь Ерофеева Врач-гинеколог

Что касается профилактики, то полностью исключить кандидоз нельзя, но можно снизить частоту обострений. Для этого важно поддерживать иммунитет, не перегружать организм тяжёлой и острой пищей, соблюдать гигиену, использовать барьерную контрацепцию при необходимости и вовремя обращаться к врачу, если симптомы повторяются. Тогда осенние обострения будут не правилом, а редким исключением.

Ранее Life.ru предупреждал, что ставить прививку от гриппа следует сейчас, а не в последние осенние недели, когда наступит пик инфекции. Если мы накладываем вакцину на вирус, то организм не справляется. Начинается гиперреакция иммунной системы: если есть вирусная инфекция, иммунная система начинает убирать её сама и работает с перегрузом. А если мы даём дополнительную нагрузку, то организм может откликнуться непредсказуемо. Прежде всего, можно серьёзно заболеть — получить и температуру, и клинику вирусной атаки, и активировать ту инфекцию, которая уже есть в организме. Так что если вы решили вакцинироваться от гриппа, то лучше сделать это заранее.