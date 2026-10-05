Вирусная рулетка: почему прививаться от гриппа в конце осени рискованнее, чем сейчас

Ставить прививку от гриппа следует сейчас, а не в последние осенние недели, когда наступит пик инфекции. Об этом предупредила врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа, комментируя журналисту Life.ru предстоящий эпидсезон и объясняя сроки вакцинации.

Чтобы вакцинироваться, надо хотя бы получить сведения о том, что у человека нет иммунитета к данному вирусу. То есть нужно понимать, есть ли проблемы, много вируса или мало, и для этого надо сделать контрольные анализы. Но у нас это не делается, поэтому все подобные утверждения о том, кому и когда вакцинироваться от гриппа, достаточно голословны. А когда мы начинаем вакцинацию в период болезни, мы можем и сами болеть в это время Людмила Лапа врач-терапевт вышей квалификации

Если мы накладываем вакцину на вирус, то организм не справляется, предупредила медик. Начинается гиперреакция иммунной системы: если есть вирусная инфекция, иммунная система начинает убирать её сама и работает с перегрузом. А если мы даём дополнительную нагрузку, то, естественно, организм может откликнуться непредсказуемо. Прежде всего, можно серьёзно заболеть — получить и температуру, и клинику вирусной атаки, и активировать ту инфекцию, которая уже есть в организме. Так что если вы решили вакцинироваться от гриппа, то лучше сделать это заранее, сейчас, напомнила врач.

По её словам, вирус ковида практически превратился в грипп — он встречается значительно чаще, его активность в сотню раз больше. Если грипп у нас выявляется в 1% случаев, то ковидом переболело почти 60% людей, привела данные терапевт. Когда мы берём анализы, то видим, что активность ковида как персистирующей инфекции выше, чем у гриппа.

«Поэтому, с моей точки зрения, сейчас даже прививаться от гриппа смысла нет, так как иммунная система и так находится в перенапряжении. Когда мы берём общий анализ крови, мы видим это перенапряжение у людей. Это мои личные наблюдения, поэтому трудно сказать», — отметила собеседница Life.ru.

Если же ставить вакцину, то сейчас, а не в ноябре, когда будет пик. Но чтобы решиться, надо знать, что у вас нет иммунитета к этому гриппу. Как правило, мы не знаем, какой именно будет штамм. При этом, по словам Лапы, какая разница, «какое у него имя, если фамилия у них одна — грипп». Ситуация двоякая, мы можем просто не попасть в штамм, потому что разновидностей гриппа А, В и С очень много, и неважно, какой из них будет активнее, резюмировала она.

Напомним, в Минздраве РФ предупредили, что в новом сезоне в стране циркулируют штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета. Об изменениях вируса говорит обновление состава вакцин. Наступившей осенью производители изменили все три компонента препаратов против гриппа.