В НИИ гриппа рассказали о новых штаммах вируса, к которым нет иммунитета

В новом сезоне в России циркулируют штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета, заявил директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. Он связал их появление с полной заменой трёх компонентов противогриппозных вакцин.

По словам учёного, об изменениях вируса говорит обновление состава вакцин от гриппа. В этом сезоне производители изменили все три компонента препаратов против гриппа. Лиознов полагает, что это подтверждает появление новых штаммов, с которыми иммунная система россиян раньше не сталкивалась.

«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все 3 компонента), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», — приводит слова учёного РБК.

При этом эпидемиологическая ситуация по гриппу в России сейчас остаётся стабильной, но Лиознов отметил необходимость вакцинации. В первую очередь прививку стоит сделать детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Откладывать вакцинацию учёный не советует: защита появляется не сразу. На формирование иммунитета организму требуется как минимум 14 дней

Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что после начала учебного года рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и CoViD-19 в России остаётся прогнозируемым. По его словам, показатели пока не превышают среднемноголетние значения.