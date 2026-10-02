Температура идёт волнами: Вирусолог предупредила о симптомах гонконгского гриппа

Резкий подъём температуры, слабость, ломота и боль в мышцах могут стать первыми признаками так называемого гонконгского гриппа. Об этом РИА «Новости» рассказала доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

«Симптомы гонконгского гриппа — это резкое и стремительное повышение температуры, слабость, боль в мышцах, головная боль, ломота в теле. Но важна ещё одна характеристика этого вируса — то, что идёт волнообразное течение температурного подъёма. Температура то снижается, то вновь повышается», — сказала специалист.

По словам Малинниковой, примерно на следующий день к этим проявлениям могут присоединиться кашель, боль в горле и насморк. При этом определить именно «гонконгский» вариант гриппа только по симптомам нельзя — для этого требуется лабораторное исследование.

Вирусолог также посоветовала сделать прививку, чтобы снизить риск тяжёлого течения инфекции и осложнений. В регионах России, по её словам, уже доступны актуальные вакцины.

Роспотребнадзор ранее объявил старт прививочной кампании сезона-2026/27. Оптимальным временем для вакцинации ведомство называет сентябрь и октябрь: защитный иммунный ответ формируется примерно за две–три недели. В составе препаратов этого сезона присутствует в том числе вариант A(H3N2).

Ранее Life.ru рассказывал о резком сезонном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. За 38-ю неделю было зарегистрировано 734 тысячи случаев респираторных инфекций — почти на 34% больше, чем неделей ранее.