Внезапное начало: Терапевт предупредила о коварстве распространённого вируса

Симптомы так называемого «гонконгского» гриппа почти не отличаются от обычного гриппа, а точно определить штамм можно только с помощью лабораторных анализов. Об этом рассказала в интервью aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, заболевание обычно начинается резко. Температура может подняться до 38–40 градусов, появляются слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах.

«Отличить «гонконгский» грипп от другого штамма мы не можем без анализов», — подчеркнула Чернышова.

При первых признаках болезни врач советует остаться дома и оформить больничный, чтобы не заражать окружающих. Противовирусные средства, по её словам, наиболее эффективны в первые 48 часов, однако принимать их следует после консультации со специалистом. «Гонконгским» называют вариант вируса гриппа A(H3N2). Он давно циркулирует как сезонный грипп и не является новым неизвестным штаммом.

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