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Регион
Опубликовано 14 октября, 09:05

Ни одной затяжки: Названы регионы России, где почти невозможно встретить курильщика

Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали лидерами по низкому уровню курения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали регионами России с самым низким уровнем распространённости курения среди взрослых. Такие данные Минздрава за сентябрь 2026 года изучило РИА «Новости».

В Чечне доля курящих жителей старше 18 лет составила всего 0,28%. В Краснодарском крае показатель достиг 4,51%, а в Ингушетии — 5,94%.

В первую шесть также вошли Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Распространённость табакокурения среди совершеннолетних жителей этих регионов составила соответственно 6,26%, 8,81% и 9,67%.

Далее расположились Северная Осетия с показателем 10,19%, Мордовия — 10,6% и Чувашия — 11,03%. Таким образом, в первой десятке оказались преимущественно регионы, где доля курящих взрослых не превышает 11%.

Статистика отражает распространённость курения табака среди людей в возрасте 18 лет и старше. Данные приведены по состоянию на сентябрь 2026 года.

Life.ru составил карту самых «табачных» районов Москвы
Life.ru составил карту самых «табачных» районов Москвы

В России распространённость курения заметно различается от региона к региону. В августе Life.ru сообщал, что Чечня, Калмыкия и Краснодарский край вошли в число субъектов с самой низкой долей курящих жителей старше 18 лет. По данным Минздрава за июль, в Чечне показатель составлял 0,37%, в Калмыкии — 1,46%, а в Краснодарском крае — 4,4%. Следом в списке находилась Ингушетия с 5,98%, а Дагестан — с 8,83%. Ранее аналогичная картина фиксировалась и весной.

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Дарья Денисова
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