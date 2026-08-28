Почти не дымят: Минздрав назвал регионы с самой низкой долей курильщиков

Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили список российских регионов с самой низкой распространённостью курения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ за июль 2026 года, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Самый низкий показатель зафиксирован в Чечне — там курят 0,37% жителей старше 18 лет.

На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,46%. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где доля курящих составила 4,4%. Следом расположились Ингушетия — 5,98% и Дагестан — 8,83%.

В ДНР распространённость курения среди совершеннолетних жителей, согласно данным Минздрава, составила 9,15%.

Ранее Life.ru рассказывал о регионах с самыми высокими показателями курения. В лидерах оказались Орловская область, Еврейская автономная область и Коми, тогда как Чечня, Краснодарский край и Ингушетия вновь показали минимальные значения.