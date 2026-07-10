Минздрав составил «чёрный список» регионов по уровню курения: кто в лидерах

Минздрав России представил данные о распространенности курения среди граждан старше 18 лет по итогам июня. Самые высокие показатели зафиксировали в Орловской области, Еврейской автономной области и Республике Коми.

Лидером по числу выявленных факторов риска курения среди прошедших диспансеризацию стала Орловская область. Там показатель составил 60%. Следом расположились Еврейская автономная область и Республика Коми. В этих регионах доля выявления признаков употребления табака достигла 40% и 36% соответственно.

На противоположной стороне рейтинга оказались территории, где показатель оказался ниже 10%. Среди них Херсонская область с результатом 9,9%, Донецкая Народная Республика — 9,3%, Мордовия — 9,2%, а также Дагестан — 8,85%. Минимальные значения зафиксировали в Ингушетии, Краснодарском крае и Чечне. Там показатели составили 5,98%, 4,34% и 0,54% соответственно.

Наиболее заметное снижение распространенности курения с начала года произошло в Ненецком автономном округе. В регионе показатель уменьшился более чем на 70%. При этом в Амурской области наблюдалась обратная динамика. Там уровень распространенности курения вырос с 10,2% в январе до 19,1% в июне.

Ранее сообщалось, что табачные изделия употребляли около 22,4% представителей ЛГБТ*-сообщества, тогда как среди гетеросексуальных людей этот показатель составил 12,7%. Разница между показателями достигла примерно 76%. Отдельно исследователи отметили заметное различие в использовании вейпов: среди сексуальных меньшинств уровень потребления электронных сигарет оказался почти в шесть раз выше.

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