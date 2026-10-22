Магнитные бури 22–24 октября: Солнечный ветер раскачивает магнитосферу. Продолжится ли атака Солнца? Оглавление Что произошло на Солнце 22 октября 2026 года Прогноз магнитных бурь на 22, 23 и 24 октября 2026 года Когда ждать самых заметных возмущений Что делать метеозависимым в эти дни Солнце вмешалось в планы на спокойные выходные: учёные сообщили о новом выбросе и заметили активную область у края диска. Доберутся ли последствия до Земли и когда ждать магнитную бурю? Life.ru разбирает прогноз на 22, 23 и 24 октября по графикам ИКИ РАН. Магнитная буря сегодня, 22 октября, и прогноз ИКИ РАН с графиками на три дня с 22 по 24 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В космической погоде нет постоянства. Сначала внимание астрономов было приковано к потоку солнечного ветра, который добрался до нашей планеты. Теперь приходится следить за новым выбросом. Солнце словно не хочет отпускать Землю на выходные без очередной проверки. Но доберётся ли солнечная плазма до планеты и насколько сильно отреагирует магнитосфера? Ответ ищем в свежих расчётах: разбираем, возможна ли магнитная буря сегодня и что показывает прогноз магнитных бурь на 22, 23 и 24 октября.

Что произошло на Солнце 22 октября 2026 года

Солнечная активность 22 октября. Будет ли сегодня магнитная буря из-за него? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Утром 22 октября специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что магнитосфера остаётся под воздействием плотного и быстрого солнечного ветра из корональной дыры. За предыдущие сутки активность несколько раз выходила на возмущённый уровень, но магнитной бури не достигла. Одновременно появился новый повод для наблюдений, о котором написали учёные ИКИ РАН: «Накануне был зарегистрирован выброс небольшого протуберанца, для которого расчёты показывают заметную вероятность добраться до Земли».

Возможные последствия учёные связывают с выходными. Пока речь идёт о небольшом ухудшении геомагнитной обстановки, без прогнозируемой бури. На восточном краю Солнца также показалась новая активная область, однако заметной активности она ещё не проявляет.

Вспышки на Солнце: принесут ли магнитные бури сегодня или завтра? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По утренним данным за 22 октября, зарегистрированы три вспышки класса C. Самая сильная, C3.5, достигла максимума в 06:09 мск. Вспышек M и X в этой сводке нет. Таким образом, нынешние возмущения от солнечного ветра и возможное воздействие нового выброса нужно рассматривать отдельно.

Прогноз магнитных бурь на 22, 23 и 24 октября 2026 года

Прогноз магнитных бурь на 22, 23 и 24 октября 2026 года. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря сегодня, 22 октября? Четверг остаётся самым напряжённым днём по максимальному значению Kp в трёхдневном графике от ИКИ РАН. В интервалы 00:00–03:00 и 09:00–12:00 мск указано Kp 4,6. Это жёлтая зона, очень близкая к порогу начала магнитной бури уровня G1, который начинается с Kp 5. После полудня ожидается снижение. С 12:00 до 15:00 мск индекс составит около 3,5, с 15:00 до 18:00 около Kp 3, а с 18:00 до 21:00 примерно Kp 2. В конце суток возможен небольшой подъём. Вероятность магнитной бури 22 октября составляет 22%. Возбуждённому состоянию магнитосферы отводится 40%, спокойному 38%. Основной сценарий на вторую половину дня предполагает ослабление возмущений.

Будет ли магнитная буря в Москве 23 октября? В пятницу графики ИКИ РАН показывают передышку. Kp будет находиться примерно в пределах 1–2,5, все столбцы остаются зелёными. Самое высокое значение приходится на начало суток, с 00:00 до 03:00 мск. Затем индекс постепенно снизится: с 06:00 ожидается около Kp 2, с 09:00 около Kp 1,5. Самый спокойный интервал прогнозируется с 12:00 до 15:00, когда Kp опустится до единицы. К позднему вечеру показатель вернётся примерно к Kp 2. Вероятность магнитной бури 23 октября составляет всего 3%. На спокойное состояние приходится 87%, на возбуждённое 10%. Это наиболее благоприятный день в рассматриваемом прогнозе.

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 22, 23, 24 октября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря 24 октября? В субботу обстановка снова начнёт меняться, причём основной рост придётся на вторую половину дня. Ночью и утром Kp будет держаться примерно в пределах 1,5–2,5. С 12:00 до 15:00 мск ожидается около 1,5. После 15:00 индекс поднимется до трёх, с 18:00 до 21:00 приблизится к 3,7, а с 21:00 до полуночи достигнет примерно 4,5. Последний столбец субботы станет жёлтым. И снова: до порога начала магнитной бури уровня G1 не хватит всего чуть-чуть, она начинается с Kp 5. Вероятность магнитной бури 24 октября вырастет до 31%. На возбуждённую магнитосферу приходится 40%, на спокойную 29%.

Когда ждать самых заметных возмущений

В прогнозе от ИКИ РАН выделяются два периода: ночь и утро 22 октября, когда Kp поднимается до 4,6, и поздний вечер 24 октября со значением около 4,5. Между ними учёные пока не ожидают начала магнитных бурь. Но космическая погода часто меняется. Лучше следить за графиками регулярно, чтобы вовремя заметить, что вот-вот начнётся магнитная буря.

Что делать метеозависимым в эти дни

Life.ru напоминает: при головной боли из-за магнитной бури или перепадов геомагнитной активности полезно уменьшить привычные провоцирующие факторы. Эти меры помогают заботиться о самочувствии, но не служат специальной защитой от магнитной бури. Не пропускайте еду и пейте воду в течение дня. Голод и обезвоживание способны вызывать головную боль независимо от космической погоды. Соблюдайте ограничения жидкости, если их назначил врач.

Голод и обезвоживание способны вызывать головную боль независимо от космической погоды. Соблюдайте ограничения жидкости, если их назначил врач. Давайте глазам отдых. Если голова заболела после долгой работы за экраном, сделайте перерыв и постарайтесь расслабиться.

Если голова заболела после долгой работы за экраном, сделайте перерыв и постарайтесь расслабиться. Откажитесь от алкоголя. Он может провоцировать или усиливать головную боль.

Если боль повторяется или становится сильнее, обратитесь к врачу. Внезапная необычайно сильная головная боль, слабость в теле или нарушение речи требуют экстренной помощи. А чтобы заранее отметить для себя другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь октябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова