«Слякоть вместо снега»: Климатолог раскрыл, как изменятся зимы в Москве в ближайшие 20 лет

Москвичам в ближайшие десятилетия придётся привыкать к более частым волнам жары, интенсивным ливням и зимним оттепелям. При этом сильные морозы никуда окончательно не исчезнут, предупредил заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский.

По словам учёного, столичный климат постепенно меняется: продолжительные дожди всё чаще уступают место коротким, но мощным ливням. Причина заключается в потеплении атмосферы, которая теперь способна удерживать больше влаги. В результате осадки могут выпадать значительно интенсивнее, чем прежде.

Изменения затронут и зимние месяцы. Снега в Москве в целом станет меньше, а дождей и оттепелей — больше. Чернокульский прогнозирует, что на протяжении следующих 10–20 зим слякотная погода будет встречаться чаще. Однако это не исключает вторжений холодного арктического воздуха и сильных снегопадов.

Особую проблему создаст постоянное чередование оттепелей и заморозков. Из-за этого на дорогах и тротуарах станет чаще образовываться гололедица. По словам климатолога, даже к 2070 году Москве не стоит отказываться от снегоуборочной техники.

Летом главной угрозой станут волны жары. Особенно тяжело их могут переносить пожилые люди, дети и горожане с сердечно-сосудистыми или бронхолёгочными заболеваниями. При этом учёный не берётся предсказывать скорое повторение аномального лета 2010 года, когда в столичном регионе одновременно сложилось несколько неблагоприятных погодных факторов.

Чернокульский также обратил внимание на растущую частоту опасных атмосферных явлений, включая смерчи и мощные шквалы. По его оценке, ежегодно в России возникает около 300–400 смерчей, примерно 50 из которых сопоставимы по своим характеристикам с торнадо. Многие проходят в малонаселённых районах и остаются незамеченными.

Говоря о более отдалённом будущем планеты, специалист отметил, что новое крупное оледенение теперь ожидается значительно позже, чем предполагалось исходя из естественных климатических циклов. По его оценке, выбросы парниковых газов отодвинули возможное наступление ледникового периода примерно на 100 тысяч лет. О климатических перспективах России учёный рассказал в интервью «Вечерней Москве».