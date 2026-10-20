5 месяцев лета и жара под +40: Климатолог рассказал, что ждёт Москву через 15–20 лет

Лето в Москве со временем может растянуться на пять месяцев — с мая по сентябрь. Однако вместе с продолжительным теплом Центральной России грозят затяжные засухи, лесные и торфяные пожары. О том, как глобальное потепление способно изменить привычный климат столицы, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

«Из-за глобального потепления погода стала менее предсказуемой и более экстремальной. Это очевидный тренд», — отметил эксперт.

По его словам, продолжительные волны жары, которые уже наблюдаются в разных регионах мира, способны затронуть и Москву. Карнаухов напомнил об аномальном лете 2010 года, когда температура в столичном регионе приближалась к +40 градусам, а сильная жара держалась около полутора месяцев. Последствия оказались тяжёлыми для всей Центральной России.

Особенно опасным климатолог считает сценарий, при котором высокие температуры будут сохраняться несколько месяцев подряд практически без дождей. В таких условиях значительно возрастает вероятность масштабных природных пожаров.

Если следующий период аномальной летней жары продлится хотя бы два месяца без осадков, последствия будут очень тяжёлыми: массовые пожары — лесные и торфяные, резкое повышение количества гари, пыли и сажи и, что самое опасное, угарного газа в атмосфере ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэтому, считает Карнаухов, готовиться к подобным погодным аномалиям необходимо заранее. Особое внимание следует уделять состоянию лесов и торфяных болот, где в условиях продолжительной засухи могут возникать очаги возгорания. При этом эксперт не ожидает, что экстремальная жара в ближайшей перспективе сможет продолжаться всё лето без перерыва.

«Два месяца — это уже очень тяжёлые последствия. А четыре месяца +40 градусов — совершенно невероятный сценарий; пока, слава богу, он маловероятен», — подчеркнул климатолог.

Гораздо более реалистичным Карнаухов считает постепенное увеличение продолжительности тёплого сезона. По его оценке, устойчивая жара может всё чаще приходить в столичный регион уже в мае и сохраняться до сентября включительно.

«Сезон жары в Центральной России устойчиво может захватывать май и сентябрь, и таким образом, лето в Москве будет длиться у нас пять месяцев», — допустил специалист.

Он напомнил, что в мае 2026 года температура в Москве уже несколько дней превышала +30 градусов. Такие погодные условия особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания. По мере увеличения продолжительности жарких периодов риски для их здоровья могут возрастать.

Когда климат Москвы станет похож на юг России

Если глобальное потепление продолжится нынешними темпами, то уже через 15–20 лет климатические условия Центральной России могут заметно приблизиться к тем, которые сегодня характерны для Причерноморья и южных регионов ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Однако у такого сценария есть важное условие: система океанических течений в Северной Атлантике должна сохранить свою нынешнюю структуру. Именно от неё во многом зависит климат европейской части России.

Как объяснил учёный, сегодня Европа получает огромное количество тепла благодаря атлантическим течениям, переносящим тёплые водные массы в северные широты. Этот механизм способствует относительно мягкому климату не только европейских государств, но и значительной части России.

Если циркуляция океанических вод серьёзно изменится, последствия могут оказаться противоположными глобальной тенденции к потеплению. В таком случае эксперт допускает резкое снижение температур на обширных территориях.

По оценке Карнаухова, при экстремальной перестройке атлантических течений температурные аномалии могут достигать 20–25 градусов. Речь идёт о гипотетическом сценарии, способном существенно изменить климатическую картину Европы и Центральной России.

«Тогда все прогнозы о медленном потеплении нарушатся, и у нас будет резкое похолодание в Центральной России, в Европе, в северной и европейской части России. И тогда, наоборот, станет холоднее, чем сейчас», — пояснил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном исследовании Reuters, которое показало, что продолжительные волны экстремальной жары стали охватывать огромные территории планеты. По результатам анализа температурных данных с 1960 года, количество таких явлений выросло примерно в 20 раз. Один из крупнейших «тепловых штормов», получивший название Vera, продолжался 367 дней и за это время затронул почти 85% поверхности Земли. В 2026 году новый «тепловой шторм» Raimundo установил рекорд по площади одновременного охвата, распространившись на 33,8% планеты.

При этом ещё в сентябре климатолог Владимир Клименко предупреждал, что к концу XXI века московская зима может стать короткой, малоснежной и значительно теплее нынешней. По оценке учёного, Россия находится в зоне особенно интенсивного потепления, которое способно изменить привычную продолжительность времён года. Первые признаки подобных перемен москвичи уже почувствовали этой весной: 19 и 20 мая 2026 года в столице были побиты температурные рекорды, державшиеся десятилетиями. Воздух прогревался до +30 градусов и выше, а прежний максимум для 20 мая сохранялся с 1897 года.