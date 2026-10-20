Жара на Земле стала масштабнее: рекордный «тепловой шторм» длился 367 дней

Аномальная жара на Земле стала распространяться на территории, сопоставимые по площади с целыми континентами, и сохраняться на протяжении многих месяцев. Анализ температурных данных с 1960 года показал, что число особенно масштабных волн жары выросло примерно в 20 раз. К таким выводам пришло агентство Reuters, изучив глобальные климатические показатели и проконсультировавшись с учёными.

Для описания подобных явлений авторы предложили термин «тепловой шторм». Речь идёт о продолжительных периодах экстремально высоких температур, которые одновременно затрагивают не менее 1% поверхности планеты. Если в 1960-х годах в среднем наблюдалось пять таких событий ежегодно, то в нынешнем десятилетии их число достигло примерно 102 в год.

Особое внимание исследователи уделили «тепловому шторму» Vera, который продолжался 367 дней. За это время аномально высокие температуры охватили в общей сложности почти 85% земной поверхности. По этому показателю явление стало крупнейшим за всю историю проведённого анализа.

Последствия жары ощущались в разных частях света. На Филиппинах школьники сталкивались с проблемами со здоровьем, в Кот-д’Ивуаре пострадали сельскохозяйственные урожаи, а в Бразилии произошла массовая гибель речных дельфинов.

Однако рекорд Vera по площади одновременного охвата уже оказался побит. Новый «тепловой шторм» Raimundo, возникший в 2026 году, к 28 августа распространился на 33,8% поверхности Земли. На момент публикации исследования он продолжался уже 235 дней.

По оценке авторов Reuters, подобные температурные аномалии становятся масштабнее на фоне глобального потепления, связанного с выбросами парниковых газов. Дополнительное влияние на интенсивность жары оказывает климатическое явление Эль-Ниньо.

При этом название «тепловой шторм» пока не относится к общепринятым метеорологическим классификациям. Его ввели авторы исследования, чтобы выделить особенно крупные и длительные волны жары среди обычных температурных аномалий.

Напомним. летом 2026 года Европу накрыли продолжительные волны аномальной жары. По данным климатической службы Copernicus, лето стало третьим самым жарким за всю историю наблюдений на континенте, а в Западной Европе установило абсолютный рекорд. Средняя температура в регионе превысила норму на 2,5 градуса, побив рекорд 2003 года. Первые мощные волны жары начались ещё в мае и продолжались всё лето, особенно затронув Францию, Испанию, Великобританию и страны Центральной Европы. На 52% территории континента фиксировалась очень сильная тепловая нагрузка с ощущаемой температурой от 38 градусов. Экстремальная погода сопровождалась засухами, обмелением рек и масштабными лесными пожарами.

Ранее Life.ru сообщал, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений из-за Эль-Ниньо. Об этом предупредил директор европейской климатической службы Copernicus Карло Буонтемпо. По его оценке, в дальнейшем температурные рекорды могут продолжить обновляться.