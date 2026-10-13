2026 год может стать самым жарким в истории из-за Эль-Ниньо

2026 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений из-за усиливающегося климатического явления Эль-Ниньо. Более того, температурный рекорд способен продержаться недолго: уже 2027-й рискует оказаться ещё теплее. Об этом предупредил директор европейской климатической службы Copernicus Карло Буонтемпо.

В сентябре температура воды в ключевой зоне Тихого океана, используемой для наблюдения за Эль-Ниньо, достигла рекордных 29,7 градуса. Этот показатель превысил максимумы, зафиксированные во время мощных климатических циклов 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов.

По словам Буонтемпо, нынешнее Эль-Ниньо отличается исключительной интенсивностью, однако пока рано утверждать, что оно стало сильнейшим в истории. При этом явление продолжает набирать силу, а его пик ожидается ближе к декабрю.

«Нас может ожидать рекордный 2026 год, за которым последует рекордный 2027 год», — отметил глава Copernicus.

Эль-Ниньо возникает из-за аномального прогрева поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Это меняет движение воздушных масс и распределение осадков, повышая вероятность засух, наводнений и температурных аномалий в разных регионах планеты.

По данным Copernicus, сентябрь 2026 года стал вторым самым тёплым за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла 16,27 градуса, превысив доиндустриальный уровень на 1,63 градуса. Одновременно температура поверхности океана вне полярных областей установила сентябрьский рекорд — 21,05 градуса.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что к декабрю температурная аномалия в центральной части Тихого океана может достичь 3,7 градуса. Это значительно выше предыдущего рекорда в 2,6 градуса, установленного зимой 2015–2016 годов. При этом влияние Эль-Ниньо, по оценкам метеорологов, сохранится как минимум до февраля 2027-го.

Ранее Life.ru сообщал, что лето 2026 года стало самым жарким в истории Западной Европы. По данным Copernicus, средняя температура за июнь — август в регионе достигла 21,69 градуса, превысив климатическую норму на 2,54 градуса. Предыдущий максимум, установленный в 2003 году, оказался побит. Аномальная жара сопровождалась продолжительной засухой, которая привела к обмелению крупнейших европейских рек, включая Рейн, Дунай и Сену. Из-за нехватки воды пострадали сельское хозяйство, речные перевозки и энергетика. В некоторых странах пришлось вводить ограничения на водопользование.