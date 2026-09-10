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Регион
Опубликовано 10 сентября, 11:35

Западная Европа пережила самое жаркое лето: август повторил мировой рекорд

Copernicus: Лето 2026 года стало самым жарким в истории Западной Европы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лето 2026 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, тогда как для Европы в целом оно заняло третье место. Об этом сообщила климатическая служба Copernicus.

Август 2026-го также вошёл в климатическую историю. Средняя глобальная температура воздуха достигла 16,96 градуса, и месяц фактически сравнялся с июлем 2023 года, который до этого удерживал абсолютный максимум.

В Западной Европе средняя температура за июнь — август составила 21,69 градуса. Это на 2,54 градуса выше нормы 1991–2020 годов и больше предыдущего летнего рекорда, установленного в 2003 году.

Высокими оказались и температуры поверхности океана за пределами полярных регионов. В августе среднее значение достигло 21,07 градуса — это рекорд для августа и одновременно повтор максимума среди всех месяцев наблюдений.

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Ещё 24 августа Copernicus зафиксировал новый суточный рекорд температуры поверхности Мирового океана: за пределами полярных регионов вода прогрелась в среднем до 21,10 градуса, превысив прежний максимум марта 2024 года на одну сотую.

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Юрий Лысенко
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