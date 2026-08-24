Поверхность мирового океана прогрелась до рекордных 21,1 °C
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Средняя температура поверхности океана за пределами полярных регионов достигла 21,10 °C. Новый суточный рекорд зафиксировали 22 августа, свидетельствуют данные европейской климатической службы Copernicus.
Прежний максимум продержался почти два с половиной года. Первого марта 2024-го среднее значение поднималось до 21,09 °C. Таким образом, предыдущий показатель оказался превышен всего на одну сотую градуса.
Расчёты охватывают акваторию между 60° южной и 60° северной широты. Полярные моря при определении среднего значения не учитываются.
Copernicus отслеживает изменения температуры на основе массива данных ERA5. Наблюдения в нём ведутся с 1979 года.
В начале августа Life.ru рассказывал, что в Антарктиде зафиксировали одну из самых низких температур за последние годы. На станции «Конкордия» воздух остыл до −84,1 градуса Цельсия, что стало самым холодным показателем на Земле с 2012 года. Экстремальное похолодание произошло 18 июля во время антарктической зимы. Учёные связывают такие значения с удалённостью района от побережья, большой высотой и ясной погодой, при которой поверхность быстро теряет тепло.
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