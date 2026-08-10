Южную Африку засыпало снегом, температура упала до -4

ЮАР накрыли снегопады и сильное похолодание: белым покрылись районы Восточно-Капской провинции, Квазулу-Натала и других частей страны. О выпавшем снеге сообщает южноафриканская радиостанция EWN.

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Особенно заметно непогода ударила по Квазулу-Наталу. Снег выпал в Кокстаде, Андерберге, районе перевала Сани и Ноттингем-Роуд. Из-за гололёда и заносов движение по нескольким трассам пришлось временно ограничивать. В частности, перекрывали R617 возле Кокстада, а автомобилистов просили отказаться от необязательных поездок и не отправляться специально «охотиться» за снегом.

При этом часть жителей восприняла редкую для многих районов картину с восторгом. Люди публикуют фотографии и видео заснеженных улиц и домов. Южноафриканская метеослужба предупреждала, что холодный фронт и область низкого давления принесут стране снег, ливни, сильный ветер и резкое похолодание. Для отдельных районов Восточно-Капской провинции действовало предупреждение высокого уровня из-за опасного снегопада.

Похожую зимнюю картину несколько дней назад наблюдали в Новой Зеландии: Веллингтон накрыл первый за 15 лет заметный снегопад. В столицу страны холод принёс антарктический фронт. На другом конце света август, наоборот, продолжает удивлять жарой и резкими перепадами. Life.ru ранее разбирал, какие температурные аномалии и погодные качели ожидаются в России в последний месяц лета.