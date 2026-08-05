Первая за 15 лет зимняя сказка пришла в новозеландский Веллингтон в августе

Веллингтон пережил редчайшее погодное явление — снегопад, какого столица Новой Зеландии не видела полтора десятилетия. Причиной стал антарктический холодный фронт, накрывший страну, пишет The Guardian.

Температура рухнула по всему региону. Во вторник значительная часть государства проснулась в условиях мороза, града и пронизывающего ветра. К утру среды столбики термометров в трёх точках Южного острова опустились до минус девяти градусов, ряд автомагистралей пришлось перекрыть.

В Веллингтоне смесь мокрого снега и града достигла уровня моря вскоре после полудня вторника. Офисные работники выбегали из зданий, чтобы постоять под снежными хлопьями, а соцсети заполонили восторженные кадры. Один из пользователей назвал происходящее зимней сказкой, другой признался, что наблюдать за всеобщим ликованием было очень трогательно.

Южный город Данидин также укрыло снежным покровом. Учащихся распустили по домам, и горожане не упустили шанс: в местных СМИ появились кадры спуска на сноубордах прямо по улицам, а один смельчак пролетел на лыжах по Болдуин-стрит — самой крутой дороге в мире, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

В Крайстчерче снежная пыль легла на пляж Нью-Брайтон, а в международном аэропорту самолёту пришлось прервать посадку из-за шквалистого ветра с дождём. Полиция зафиксировала многочисленные случаи скольжения машин на обледенелых трассах и призвала жителей воздержаться от поездок.

По прогнозам метеослужбы Metservice, к среде ожидалось потепление, однако ночью столбики термометров вновь уйдут вниз, и утро четверга может стать самым холодным с начала года. Национальный сетевой оператор Transpower тем временем зафиксировал абсолютный рекорд потребления электроэнергии в утренний пик среды и предупредил о возможной нехватке мощностей в пятницу.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Кировске Мурманской области в разгар лета выпали град и снег. Температурный сюрприз произошёл вскоре после высадки теплолюбивых растений. Кировск находится у подножия Хибин, поэтому резкие перепады для этой местности не редкость — снегопады и заморозки случаются здесь даже в июле. Теперь специалистам предстоит оценить, как погодная аномалия сказалась на растительности.