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9 июля, 18:56

«А мы георгины вчера посадили»: В Мурманской области среди июля выпал град со снегом

В Кировске Мурманской области после высадки георгинов выпал снег с градом

Обложка © Telegram/ Будни директора ботанического сада (Евгений Боровичев)

Обложка © Telegram/ Будни директора ботанического сада (Евгений Боровичев)

В Кировске Мурманской области среди лета выпали град и снег. Необычную погоду зафиксировали сотрудники местного Полярно-альпийского ботанического сада. Температурный сюрприз застал жителей после того, как в саду высадили теплолюбивые растения.

Град в Кировске. Фото © Telegram/ Будни директора ботанического сада (Евгений Боровичев)

Град в Кировске. Фото © Telegram/ Будни директора ботанического сада (Евгений Боровичев)

«А мы вчера высадили георгины и подсолнечники.... Экстремальное растениеводство в действии!» написал директор ботанического сада Евгений Боровичев в своём телеграм-канале.

Кировск расположен у подножия Хибинских гор, поэтому резкие перепады погоды для региона не редкость. Даже в июле здесь возможны снегопады и заморозки. Специалистам ботанического сада теперь предстоит оценить, как необычная погода повлияла на растения.

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Полина Никифорова
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