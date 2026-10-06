ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей в 100 странах

Более 347 млн детей почти в 100 странах столкнутся с необычно влажной или засушливой погодой из-за последствий Эль-Ниньо. Об этом предупредили в ЮНИСЕФ. По оценке организации, в период с октября по декабрь 2026 года феномен повысит риск экстремальных наводнений и засух.

В фонде считают, что такие погодные явления способны привести к серьёзным последствиям для детей.

«Ожидается, что более 347 миллионов детей в почти 100 странах и территориях будут испытывать необычно влажные или сухие условия в период с октября по декабрь 2026 года из-за Эль-Ниньо, что увеличивает риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», — пишет организация.

ЮНИСЕФ также предупредил о риске вынужденного переселения, недоедания, нехватки воды и вспышек заболеваний. В организации отметили, что климатические угрозы уже затрагивают значительную часть детей в мире.

По данным организации, около 1,1 млрд детей, почти половина всех несовершеннолетних планеты, уже сталкиваются как минимум с тремя климатическими угрозами одновременно. Среди них организация выделяет засухи, экстремальную жару и наводнения. Эль-Ниньо, по оценке специалистов, усилит воздействие этих факторов.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних. В организации ожидают, что Эль-Ниньо создаст дополнительные риски для роста числа таких случаев.

Больше всего детей, которые рискуют столкнуться с необычно влажными или засушливыми условиями, живёт в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 190 млн. В Восточной и Южной Африке речь идёт о 41 млн детей, столько же — в Латинской Америке и Карибском бассейне.

В Европе и Центральной Азии рискам подвержены 22 млн детей. На Ближнем Востоке и в Северной Африке — 20 млн, ещё 20 млн — в Западной и Центральной Африке.

Ранее Life.ru сообщал, что нынешний Эль-Ниньо способен увеличить число экстремально жарких дней на планете на 44%. Учёные отмечали, что естественное потепление Тихого океана происходит на фоне общего роста глобальной температуры.