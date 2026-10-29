Вместо пенки — интимный гель: Новый бьюти-тренд грозит акне и инфекциями

Россиянки начали использовать гели для интимной гигиены вместо привычных средств для умывания лица. Необычный бьюти-тренд распространяется в социальных сетях, однако врачи предупреждают, что такие эксперименты могут обернуться раздражением кожи, высыпаниями и инфекциями.

Сторонницы нового способа ухода утверждают, что интимные гели мягко очищают лицо, помогают справиться с сухостью и шелушением, а также уменьшают количество прыщей. Однако дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ объяснила, что кожа лица и интимных зон отличается по уровню кислотности и составу микробиома.

Средства для интимной гигиены нередко имеют pH в диапазоне 3,5–4,5, тогда как показатель поверхности кожи лица обычно составляет около 5–5,5. Поэтому состав, предназначенный для одной области тела, не обязательно подходит для другой.

Кроме того, некоторые интимные гели содержат молочную кислоту и очищающие компоненты, которые при определённых концентрациях могут раздражать кожу лица. При частом применении таких средств повышается риск сухости и повреждения защитного барьера. Как предупредила Галлямова, последствиями неправильного ухода могут стать аллергические реакции, акне и даже гнойничковые инфекции. Врач рекомендует отказаться от подобных экспериментов и выбирать для ежедневного умывания мягкие средства, разработанные специально для кожи лица.