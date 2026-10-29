Хотели омолодиться, а сделали хуже: Частые скрабы и кислоты лишь подчеркнут морщины после 30

После 30 лет даже привычные ежедневные процедуры могут неожиданно обернуться сухостью кожи и более заметными морщинами. Причём виноваты бывают не только солнечные лучи и сигареты, но и чрезмерное увлечение скрабами, кислотами и очищением лица. О том, какие повседневные ошибки ускоряют появление возрастных изменений и как их избежать, Life.ru рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Савина.

По словам специалиста, после 30 лет кожа постепенно начинает вырабатывать меньше коллагена и эластина, её клетки обновляются медленнее, а влага удерживается хуже. Сам по себе этот процесс естественен, однако неправильный образ жизни и уход способны сделать его внешние проявления заметнее. Главным фактором преждевременного старения кожи косметолог назвала ультрафиолет, который постепенно повреждает коллагеновые волокна, провоцируя сухость, пигментацию, потерю упругости и появление как мелких, так и глубоких морщин.

При этом важно понимать, что защита нужна не только летом и на пляже: ультрафиолет воздействует на кожу в течение всего года, в том числе в облачную погоду. Анастасия Савина Врач-косметолог «СМ-Косметология»

Эксперт посоветовала использовать для открытых участков кожи солнцезащитные средства широкого спектра действия с SPF не ниже 30, а при длительном нахождении на улице обновлять защиту каждые два часа. При этом от привычки загорать до выраженного потемнения кожи и посещать солярий лучше отказаться.

Другой фактор преждевременного старения — курение. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, усиливают окислительный стресс, ухудшают кровоснабжение тканей и способствуют разрушению коллагена и эластина. В результате кожа быстрее теряет свежесть и упругость, а морщины вокруг глаз и губ могут становиться заметными раньше. По словам врача, значение имеет не только число выкуриваемых сигарет, но и общий стаж курения, поэтому наиболее действенная мера в отношении этого фактора риска — полный отказ от привычки.

Не менее коварной ошибкой Савина назвала чрезмерное увлечение косметическими средствами. Частые скрабы, кислоты, спиртосодержащие составы и одновременное применение нескольких активных компонентов способны повредить защитный барьер кожи. Вместо ожидаемой гладкости человек может получить раздражение, шелушение и сухость, на фоне которых даже небольшие морщинки становятся заметнее.

«Умываться следует тёплой, а не горячей водой, используя мягкое очищающее средство. После этого желательно наносить увлажняющий крем», — объяснила косметолог.

Особое внимание врач уделила вечернему уходу. Ложиться спать с макияжем не стоит: остатки декоративной косметики, кожного сала и загрязнений могут усиливать раздражение и мешать нормальному восстановлению кожи. Однако и слишком усердно очищать лицо не нужно. Интенсивное трение ватными дисками лучше заменить бережным снятием макияжа с помощью подходящей коже мицеллярной воды или гидрофильного масла.

Есть и менее очевидная привычка, которая отражается на внешности, — постоянное прищуривание. Повторяющиеся движения лицевых мышц постепенно делают мимические линии вокруг глаз более выраженными. Особенно это касается людей, которые щурятся на ярком солнце или из-за проблем со зрением. Поэтому Савина рекомендует носить солнцезащитные очки и своевременно проверять зрение. При этом специально сдерживать улыбки и другие эмоции не нужно: естественная мимика является нормальной частью жизни.

Важную роль играют также сон, питание и общее состояние организма. Хронический недосып, чрезмерное употребление алкоголя и несбалансированный рацион не способны создать морщины за одну ночь, однако могут ухудшать цвет лица, усиливать сухость и мешать коже восстанавливаться. Резкие колебания массы тела также иногда подчёркивают возрастные изменения из-за увеличения или уменьшения объёма подкожной жировой клетчатки.

При этом, подчеркнула специалист, для сохранения здорового вида кожи вовсе не обязательно покупать десятки баночек с косметикой или постоянно экспериментировать с новыми процедурами. Гораздо важнее соблюдать простые правила: мягко очищать лицо, регулярно увлажнять кожу, защищать её от солнца, полноценно высыпаться и избегать вредных привычек.

«Если морщины появились внезапно вместе с выраженной сухостью, зудом, покраснением или другими изменениями кожи, стоит обратиться к дерматологу, а не пытаться исправить ситуацию агрессивными домашними процедурами», — заключила Савина.

Ранее Life.ru рассказывал о пользе микротоковой терапии для лица. Врач-косметолог объяснила, что процедура может помочь уменьшить отёчность, улучшить тонус кожи и сделать мимические морщины менее заметными. По её словам, первые результаты иногда видны уже после одного сеанса, но для более стойкого эффекта требуется курс из 5–15 процедур. При этом специалист предупредила, что микротоки не обеспечивают радикального омоложения и имеют противопоказания, поэтому перед началом курса необходима консультация врача.