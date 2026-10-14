Минус отёки и морщины: Косметолог раскрыла реальную пользу микротоков для лица

Начинать микротоковую терапию для профилактики возрастных изменений кожи лучше в 25–30 лет, хотя проводить процедуру в эстетических целях можно уже с 18 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог, дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Методика предполагает воздействие на ткани слабыми электрическими импульсами силой до одного миллиампера. По словам специалиста, такая стимуляция помогает улучшить микроциркуляцию, уменьшить отёчность и повысить тонус лицевых мышц.

Косметолог объяснила, что микротоки воздействуют на клеточные мембраны, мышечные волокна и лимфатические пути. Процедуру применяют для коррекции овала лица, уменьшения мимических морщин и тёмных кругов под глазами. Кроме того, её используют для восстановления кожи после некоторых косметологических вмешательств.

Отдельно Мухина обратила внимание на влияние электрической стимуляции на выработку коллагена и эластина. По приведённым ею данным, после десяти сеансов содержание этих белков в коже может увеличиваться на 16% и 52% соответственно. Именно они во многом отвечают за прочность и упругость тканей.

Первые изменения, по словам врача, иногда заметны уже после одного посещения косметолога. Однако для более устойчивого результата она рекомендует пройти от пяти до пятнадцати процедур с промежутками в три-четыре дня. Полученный эффект, согласно её оценке, может сохраняться от трёх до шести месяцев.

После 60 лет микротоки также способны улучшить состояние кожи и уменьшить отёчность, но рассчитывать на радикальное омоложение не стоит. При этом методика подходит не всем. Среди противопоказаний Мухина перечислила беременность, эпилепсию, кардиостимулятор, острые инфекции, новообразования и послеоперационный период.

Перед началом курса необходима консультация специалиста с медицинским образованием. Врач должен оценить состояние кожи, исключить противопоказания и подобрать подходящие параметры воздействия.

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