От очищения до SPF-защиты: Косметолог назвала семь ошибок в уходе за кожей лица 

Скрабы до скрипа, домашние химические пилинги и советы из интернета могут обернуться воспалением и пигментными пятнами вместо гладкой кожи. Тренер и методист компании «Айзен», врач-косметолог, SPA-терапевт, член Японской ассоциации эстетистов Элла Алексеева раскрыла Life.ru семь ошибок в уходе за лицом, которые мешают добиться желаемого результата.

Базовой основой для создания здоровой и красивой кожи является ежедневное использование косметических средств. И здесь важно не только грамотно подобрать средства, но и правильно их применять. Многие распространённые ошибки вместо результата усугубляют ситуацию. Элла Алексеева Тренер и методист компании «Айзен», врач-косметолог, SPA-терапевт, член Японской ассоциации эстетистов

Первая ошибка — самостоятельно подбирать косметику. В интернете очень много советов и рекомендаций, а с появлением искусственного интеллекта кажется, что делать это стало проще. На самом деле только специалист сможет дать точную диагностику и подобрать средства под ваш тип и состояние кожи. Тогда результат будет прогнозируемым и можно ожидать положительную динамику.

Вторая ошибка — использовать профессиональную косметику дома. Сейчас многие профессиональные средства можно купить в интернете, и возникает желание попробовать интенсивные средства самостоятельно. Чаще всего это касается химических пилингов. Любое контролируемое повреждение кожи требует подготовки и реабилитации, чтобы избежать осложнений и негативных реакций. В противном случае есть риск получить реактивность, воспаление и пигментацию.

Третья ошибка — агрессивное очищение. Очищение происходит ежедневно два раза в день, и здесь очень важно соблюдать базовые правила ухода. Если в очищающем средстве присутствуют активные ПАВ, нарушается эпидермальный барьер, то есть естественная защита кожи. Ситуацию могут усугубить скрабы, когда частички эксфолианта вызывают ещё и физическое повреждение кожи. Всё это приводит к повышению чувствительности, сухости, снижению тонуса и появлению мелких морщин. При многослойном макияже правильнее использовать двухэтапное очищение: сначала снять косметику, потом выполнить бережное очищение кожи.

Четвёртая ошибка — игнорирование SPF-защиты. Воздействие солнечного света провоцирует фотостарение и избыточную пигментацию, что визуально значительно прибавляет возраст. Важно использовать средства с SPF не только летом, а подбирать разные уровни защиты в зависимости от сезона и количества времени на солнце.

«Особого внимания кожа требует после агрессивных косметических манипуляций: есть риски посттравматической пигментации, и SPF обязательно назначается в любой сезон», — подчёркивает Алексеева.

Пятая ошибка — недостаточное увлажнение. Увлажненная кожа с хорошим защитным барьером выглядит здоровой, сияющей, наполненной и упругой. Чтобы добиться такого результата, недостаточно просто крема с названием «Увлажняющий». Важно смотреть, какие ингредиенты входят в состав, чтобы они не просто восполняли водный баланс, но и удерживали влагу в коже. Для этого в формулу включают физиологические липиды. Особенное внимание нужно уделять жирной коже: её многие стараются максимально обезжирить, используют частое агрессивное очищение, что приводит к обезвоживанию, изменению внешнего вида и усугублению мелких морщин.

Шестая ошибка — отсутствие системного ухода. Если мы хотим поддерживать здоровье и молодость кожи, важно понимать, что этому нужно уделять внимание ежедневно, на протяжении длительного времени, потому что многие косметические средства имеют накопительный эффект. Недолгое применение даже очень интенсивного средства не даёт должного результата, иногда для достижения эффекта необходимо несколько месяцев.

И седьмая ошибка — сочетать в одном уходе продукты разных брендов. Производители любой косметики гарантируют результат только при последовательном использовании средств линии, где нет конфликта ингредиентов и часто имеется синергический эффект, а препараты дополняют друг друга.

«В лучшем случае при использовании разной косметики не будет достигнут нужный результат. Но может быть и раздражение, обезвоженность, присоединится воспаление, что ухудшит состояние кожи», — отметила косметолог.

А ранее эксперт заявила, что попытки убрать прыщи у ребёнка агрессивными тониками со спиртом или кислотами могут усилить воспаление. По её словам, детская кожа чувствительнее к воздействиям, поэтому выбирать средства по советам из соцсетей опасно. Интерес к «взрослой» косметике специалист связала с популярностью обзоров и роликов об уходе. Особенно рискованными такие эксперименты становятся, когда у ребёнка уже есть акне, атопический дерматит или другие проблемы с кожей. В этих случаях лечение должен подбирать врач.