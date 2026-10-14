Отопление бьёт не только по коже, но и по зубам: Life.ru — о вреде сухого воздуха для полости рта

Сухой воздух в помещениях напрямую воздействует на ткани ротовой полости. Из-за падения влажности уменьшается выработка слюны, а это ведёт к ухудшению естественной реминерализации эмали и нейтрализации кислот, повышая риски развития кариеса и инфекций слизистой. Об этом Life.ru рассказала врач-стоматолог терапевт клиники «Атрибьют» Дарья Мищенко.

По словам эксперта, обезвоженная оболочка делается уязвимой к повреждениям, раздражениям, трещинам губ и болезненным ощущениям. Ситуацию усугубляет общий статус организма: системное обезвоживание негативно отражается на самочувствии, снижает концентрацию внимания и ухудшает общий фон регулярного ухода за зубами. Кроме того, у специфических групп пациентов — людей с ортодонтическими конструкциями, протезами или хроническими заболеваниями — вероятность осложнений в таких условиях оказывается существенно выше, требуя усиленной профилактики и контроля.

Оптимальным для здоровья полости рта признан диапазон относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Когда этот показатель опускается ниже 40%, слюна теряет эффективность в защите эмали, нейтрализации кислотной среды и сохранении здорового состояния слизистой оболочки. Напротив, удержание параметров в коридоре 40–60% снижает опасность кариеса, раздражений и появления язв, что особенно критично для детей, подростков и людей с ослабленными защитными реакциями слизистой.

В быту необходимо использовать увлажнитель воздуха с фильтрованной или дистиллированной водой в спальне или детской, вовремя менять в нём фильтры, а также не забывать о регулярном проветривании и влажной уборке от аллергенов и пыли. Базовым источником гидратации должна быть питьевая вода в достаточном объёме, дополненная рациональным питанием с сочными продуктами вроде огурцов, арбузов, зелени и супов, при одновременном ограничении кофе и спиртного. Выработку слюны полезно стимулировать подушечками жвачки без сахара или леденцами с ксилитолом после еды.

Гигиена требует двукратной чистки фторсодержащей пастой, очищения языка, применения зубной нити, безалкогольных ополаскивателей, которые не провоцируют сухость, а по назначению врача — фторсодержащих ночных гелей или спреев. Губы и слизистые важно защищать увлажняющими помадами, гелями или бальзамами, во время сна дышать носом и снимать заложенность безопасными путями, а также регулярно посещать стоматолога для чистки и подбора персональных мер реминерализации. Дарья Мищенко Врач-стоматолог терапевт клиники «Атрибьют»

При этом у разных групп пациентов есть свои нюансы: детям и подросткам необходимо прививать базовые навыки гигиены в сухом микроклимате и подбирать безопасные увлажняющие средства, пожилым людям нужны индивидуальные схемы ухода с оглядкой на сопутствующие патологии, а людям с брекетами и ортодонтическими системами — повышенная бдительность к чистке и увлажнению ради защиты от кариеса вокруг фиксаторов.

Визит к доктору необходим, если сухость во рту вызвана приёмом лекарственных препаратов, таких как антигистаминные средства, антидепрессанты или таблетки от гипертензии. Консультация необходима для совместного обсуждения со стоматологом и лечащим врачом коррекции схемы терапии или поиска альтернатив.

Консультация специалиста, более частые осмотры и персональный план наблюдения строго обязательны при сахарном диабете и сопутствующей лекарственной терапии, когда требуется постоянный мониторинг слюноотделения и слизистой, а также при синдроме Шегрена и других хронических патологиях, при постоянной заложенности носа, мешающей носовому дыханию, а также пациентам с брекетами, другими ортодонтическими конструкциями и протезами при признаках раздражения. Регулярная профессиональная помощь требуется и тогда, когда сухость слизистой становится стойкой, требуя назначения слюнозаменителей, ультразвуковой чистки, защитных лаков или специализированных увлажняющих гелей.

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