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Опубликовано 11 октября, 15:27

«Результат предсказуем»: Врач предостерегла от лечения детской кожи средствами для взрослых

Врач Цыганкова: Агрессивные средства от прыщей могут навредить детской коже

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Попытки убрать прыщи у ребёнка агрессивными тониками со спиртом или кислотами могут усилить воспаление, предупредила ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Екатерина Цыганкова. По её словам, детская кожа чувствительнее к воздействиям, поэтому выбирать средства по советам из соцсетей опасно.

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Интерес ко «взрослой» косметике специалист связала с популярностью обзоров и роликов об уходе. Особенно рискованными такие эксперименты становятся, когда у ребёнка уже есть акне, атопический дерматит или другие проблемы с кожей. В этих случаях лечение должен подбирать врач.

«Результат предсказуем: защитный барьер уничтожается, воспаление усиливается, а к обычному акне присоединяется раздражение и вторичная инфекция», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

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Борис Эльфанд
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