«Результат предсказуем»: Врач предостерегла от лечения детской кожи средствами для взрослых

Попытки убрать прыщи у ребёнка агрессивными тониками со спиртом или кислотами могут усилить воспаление, предупредила ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Екатерина Цыганкова. По её словам, детская кожа чувствительнее к воздействиям, поэтому выбирать средства по советам из соцсетей опасно.

Интерес ко «взрослой» косметике специалист связала с популярностью обзоров и роликов об уходе. Особенно рискованными такие эксперименты становятся, когда у ребёнка уже есть акне, атопический дерматит или другие проблемы с кожей. В этих случаях лечение должен подбирать врач.

«Результат предсказуем: защитный барьер уничтожается, воспаление усиливается, а к обычному акне присоединяется раздражение и вторичная инфекция», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Ранее дерматолог назвала признаки повреждения кожного барьера после активных косметологических процедур. При таких реакциях важно сделать паузу в процедурах и сосредоточиться на восстановлении кожи.