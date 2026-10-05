Кожа просит паузу: Дерматолог назвала 7 признаков, когда лицу пора отдохнуть от процедур

После активных косметологических процедур коже требуется время на восстановление. Если проводить новое вмешательство до завершения этого процесса, одна реакция может накладываться на другую. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Щербакова.

По словам специалиста, после активной процедуры кожа проходит несколько этапов: контролируемое повреждение или стимуляцию, воспалительную реакцию, восстановление, ремоделирование тканей и формирование результата.

Если следующая процедура проводится до завершения этих этапов, мы не обязательно усиливаем эффект, иногда просто наслаиваем одну реакцию на другую. Поэтому в косметологии есть важный интервал, о котором говорят реже, чем о курсе процедур. Екатерина Щербакова Врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center

Перед каждым новым вмешательством, по словам врача, стоит оценивать состояние кожи. Важно обратить внимание на отёк, шелушение, болезненность, повышенную чувствительность и поствоспалительную пигментацию. Также следует учитывать уплотнения после инъекций, новые сосудистые или воспалительные реакции. Если на коже сохраняются признаки предыдущего воздействия, с новой процедурой лучше не спешить.

Одним из простых ориентиров специалист назвала цвет кожи. После многих процедур умеренное покраснение является нормальной частью восстановления. Однако если после ожидаемого срока кожа остаётся ярко-красной или горячей, а её чувствительность повышается, это повод остановиться и разобраться в ситуации. Особенно важно учитывать такие изменения после лазерных процедур, IPL/BBL, RF, пилингов и микронидлинга.

Ещё один сигнал — изменение привычной реактивности кожи. Если раньше пациент спокойно использовал ретиноиды, кислоты, витамин C, средства с ниацинамидом и профессиональный уход, а после серии процедур начал испытывать жжение даже от обычного крема, это может говорить о нарушении кожного барьера.

«В такой ситуации коже иногда нужен не очередной стимулятор, а период восстановления», — отметила дерматолог.

Щербакова также советует следить за отёками. После некоторых процедур они являются ожидаемой реакцией, однако важно отличать нормальный временный отёк от того, который сохраняется дольше ожидаемого или постепенно становится асимметричным. Особого внимания требуют односторонняя припухлость, плотность или уплотнение, болезненность и изменение температуры кожи.

Универсального правила вроде «раз в год лицо должно отдыхать от косметологии» не существует. Однако в некоторых ситуациях полноценная пауза особенно оправданна. Речь идёт о сохраняющемся воспалении, нарушении кожного барьера, выраженной эритеме, длительном отёке, поствоспалительной пигментации и уплотнениях после инъекций.

Также перерыв стоит сделать при появлении неожиданных побочных реакций, если результат предыдущей процедуры ещё не сформировался или пациент не понимает, какого именно результата хочет добиться. Пауза нужна и в том случае, если из-за постоянного проведения новых процедур невозможно объективно оценить эффект предыдущих вмешательств.

При этом отдых от косметологических процедур не означает полного отказа от ухода. На период паузы можно оставить базовую терапию: утром — мягкое очищение, увлажнение и SPF, вечером — очищение, восстановление кожного барьера и при необходимости терапевтические средства, которые пациент хорошо переносит.

Активные вмешательства на это время стоит убрать. Это позволяет увидеть исходное состояние кожи без постоянного воздействия процедур.

Возвращаться к косметологическим вмешательствам стоит не только после определённого количества недель. Перед следующей процедурой кожа должна быть спокойной, без активного покраснения, болезненности и сохраняющегося отёка, а кожный барьер — восстановиться.

Также не должно быть активного дерматита, а предыдущие постпроцедурные реакции должны завершиться. Важно, чтобы был понятен конкретный запрос пациента и оценён результат предыдущей процедуры. Только после этого врач решает, нужна ли следующая процедура.

«Не существует необходимости постоянно держать кожу в состоянии стимуляции. Иногда лучший результат даёт не следующая процедура, а правильно выбранная пауза», — заключила Щербакова.

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