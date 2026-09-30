Дерматовенеролог объяснила, как распознать проблемы с сердцем по состоянию кожи

Синюшность губ, холодные кисти и стопы, отёки ног и желтоватые бляшки на веках могут указывать на нарушения кровообращения, рассказала врач-дерматовенеролог Жанна Шефатова. Однако, по её словам, сами по себе эти признаки не позволяют определить заболевание.

Синеватый оттенок губ, языка и ногтей может появляться при недостаточном насыщении крови кислородом, в том числе при болезнях сердца и лёгких. Если синюшность возникла внезапно и сопровождается одышкой, необходимо срочно обратиться к врачу.

Холодные руки и ноги, особенно в сочетании с бледностью, онемением и болью, могут сигнализировать о нарушении периферического кровообращения. Желтоватые бляшки на веках иногда связаны с нарушением липидного обмена и служат поводом проверить холестерин.

Отёки ног встречаются при сердечной недостаточности, но также могут возникать из-за заболеваний вен, почек и других причин. Большинство подобных изменений неспецифичны, подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Новые или сохраняющиеся кожные симптомы вместе со слабостью, болью, одышкой либо выраженными отёками требуют медицинской оценки. Если изменения появились на фоне приёма лекарств, самостоятельно отменять назначенную терапию нельзя — нужно связаться с лечащим врачом, заключила эксперт.

Ранее россиянам назвали поводы для обращения к кардиологу: одышка при привычных нагрузках, отёки ног, перебои в работе сердца и повышенное давление. Насторожиться стоит, если при подъёме по лестнице приходится останавливаться из-за нехватки воздуха, хотя прежде такой нагрузки человек не замечал.