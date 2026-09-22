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Опубликовано 22 сентября, 07:23

«Препарат может убить»: Кардиолог раскрыл неочевидную опасность аритмии

Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения при аритмии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Попытка самостоятельно остановить приступ аритмии лекарствами может обернуться угрозой для жизни. Подбирать препарат без установленного диагноза опасно, предупредил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Каждая форма аритмии имеет свою природу и требует специфической терапии. Препарат, который помогает при одном виде нарушения сердечного ритма, может убить человека при другом», — отметил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

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По его словам, некоторые опасные нарушения ритма могут перейти в фибрилляцию желудочков. При этом сердечная мышца сокращается хаотично и перестаёт эффективно перекачивать кровь. Такое состояние требует немедленной реанимации.

Если учащённое или неровное сердцебиение сопровождается болью в груди, одышкой, головокружением или предобморочным состоянием, нужно вызвать скорую помощь. Ждать, пока симптомы исчезнут сами, или пробовать неназначенные лекарства нельзя.

Среди возможных причин аритмии выделяют последствия инфекций и миокардита, перенесённый инфаркт, длительную гипертонию и побочные эффекты препаратов. Для выбора лечения необходимы осмотр и ЭКГ, а при необходимости — дополнительные обследования, заключил специалист.

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Ранее Life.ru выяснил, когда ощущение «замирания» сердца требует обращения к врачу. Кардиолог отметила, что единичные внеочередные сокращения встречаются и у здоровых людей, например, на фоне стресса, недосыпа или избытка кофеина.

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Борис Эльфанд
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