«Препарат может убить»: Кардиолог раскрыл неочевидную опасность аритмии
Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности самолечения при аритмии
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Попытка самостоятельно остановить приступ аритмии лекарствами может обернуться угрозой для жизни. Подбирать препарат без установленного диагноза опасно, предупредил кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Каждая форма аритмии имеет свою природу и требует специфической терапии. Препарат, который помогает при одном виде нарушения сердечного ритма, может убить человека при другом», — отметил врач в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, некоторые опасные нарушения ритма могут перейти в фибрилляцию желудочков. При этом сердечная мышца сокращается хаотично и перестаёт эффективно перекачивать кровь. Такое состояние требует немедленной реанимации.
Если учащённое или неровное сердцебиение сопровождается болью в груди, одышкой, головокружением или предобморочным состоянием, нужно вызвать скорую помощь. Ждать, пока симптомы исчезнут сами, или пробовать неназначенные лекарства нельзя.
Среди возможных причин аритмии выделяют последствия инфекций и миокардита, перенесённый инфаркт, длительную гипертонию и побочные эффекты препаратов. Для выбора лечения необходимы осмотр и ЭКГ, а при необходимости — дополнительные обследования, заключил специалист.
Ранее Life.ru выяснил, когда ощущение «замирания» сердца требует обращения к врачу. Кардиолог отметила, что единичные внеочередные сокращения встречаются и у здоровых людей, например, на фоне стресса, недосыпа или избытка кофеина.
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