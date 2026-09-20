Из парилки — сразу в прорубь? Врач назвала опасную ошибку любителей бани

Резко прыгать из жаркой сауны в ледяную воду может быть опасно для сердца и сосудов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила врач-терапевт Элина Аранович.

В парной сосуды расширяются, а при внезапном охлаждении быстро сужаются, объяснила специалист. По её словам, такой температурный контраст способен привести к скачку артериального давления и изменить кровообращение, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Опасную реакцию, как отметила врач, иногда может спровоцировать даже попадание холодной воды на сильно разогретую кожу. В числе возможных последствий она назвала нарушения дыхания и сердечного ритма.

«Резкий температурный контраст становится сильным стрессом. Помимо проблем с дыханием и сердечным ритмом, он может вызвать паническую атаку», — добавила Аранович.

Отдельно терапевт предостерегла от сочетания резкого охлаждения с нырянием. По её словам, такая процедура способна ухудшить течение хронических воспалительных заболеваний носоглотки и пазух носа, а у людей с болезнями урогенитальной сферы — спровоцировать обострение.

Ранее Life.ru рассказывал, как безопаснее ходить в баню и кому стоит быть особенно осторожным. Терапевт предупреждала, что резкий перепад температур после парной создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому неподготовленным людям не следует сразу нырять в ледяную воду.