Жирный блинчик вместо лица? Дерматолог назвала 4 витамина, которые вернут сияние и молодость

Кожа — это зеркало внутренних процессов организма. Тусклый цвет лица, неожиданные высыпания или шелушение часто сигнализируют не об ошибке в уходе, а о нехватке конкретных микронутриентов. Дерматолог Ирина Котова объяснила в беседе с RT, какие именно витамины критически важны для здоровья эпидермиса и по каким симптомам можно вычислить их дефицит.

Для поддержания красоты и молодости лица организму необходим определенный набор нутриентов: каждый из них выполняет уникальную задачу. Ключевым компонентом для синтеза коллагена и защиты сосудов выступает витамин C: он «очень нужен для красоты и молодести» и помогает осветлять пигментацию.

Важнейшую роль в обновлении тканей играет витамин A. По словам врача, это соединение регулирует деление клеток, выступает эффективным средством профилактики угревой болезни и способствует омоложению. Параллельно с этим витамин E, будучи мощным антиоксидантом, защищает мембраны клеток и отлично увлажняет.

Нельзя забывать и про группу B.

«Витамин B3, ниацинамид, оказывает противовоспалительный эффект, это барьерная функция кожи», — отмечает эксперт. Остальные компоненты этой группы полезны при диагностированном дефиците. Дополняет список витамин D, который активирует клеточное деление и поддерживает местный иммунитет.

Понять, каких веществ не хватает, можно по косвенным сигналам. Специалист утверждает, что глобальный авитаминоз встречается редко, однако определенные симптомы позволяют судить о проблемах. Например, склонность к жирности и высыпаниям нередко указывает на дефицит ретинола, а стянутость и сухость — на нехватку токоферола.

При этом ниацинамид врачи чаще используют наружно: он помогает осветлять пигментные пятна и бороться с воспалениями. Эксперт настаивает: перед началом курса добавок важно исключить догадки.

«В идеале нужно сдать анализы... Если выявляем дефициты, то, естественно, мы их закрываем», — подытожила Котова.

Ранее нутрициолог назвала железодефицит скрытой пандемией XXI века. Специалист посоветовала не пить чай и кофе сразу после еды или препаратов железа, а выдерживать паузу 1,5–2 часа.