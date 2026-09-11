Россиянки за 50 тратят на поддержание красоты свыше 300 тысяч рублей в год

Россиянки старше 50 лет могут тратить от 254 до 318 тысяч рублей в год на поддержание красоты и молодости, подсчитала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По её словам, в базовый антивозрастной уход входят инъекции ботокса, биоревитализация, мезотерапия и SMAS-лифтинг.

Одна процедура SMAS-лифтинга стоит 83 тысячи рублей и делается раз в год, курс мезотерапии и биоревитализации обходится в 126 тысяч за два сеанса, а ботулотоксин — в 45 тысяч за три визита. В сумме минимальный уход без дополнительных процедур составляет 254 тысячи рублей в год, или около 21 тысячи ежемесячно.

Если клиентка добавляет фотоомоложение и игольчатый RF-лифтинг, годовой чек вырастает до 318 тысяч, что эквивалентно 27 тысячам в месяц. Однако травмирующие процедуры противопоказаны женщинам с выраженным дефицитом микроэлементов в организме. В таких случаях кожа не сможет быстро восстановиться после вмешательства, а «уколы красоты» только навредят, уточнила специалист в беседе с «Абзацем».

Ранее косметолог назвала признаки перегруженности кожи уходом и рассказала, когда стоит отказаться от агрессивных компонентов. Эксперт, в частности, рекомендовала, сосредоточиться на восстановлении кожного барьера и базовом уходе.