Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:02

Россиянки за 50 тратят на поддержание красоты свыше 300 тысяч рублей в год

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Россиянки старше 50 лет могут тратить от 254 до 318 тысяч рублей в год на поддержание красоты и молодости, подсчитала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По её словам, в базовый антивозрастной уход входят инъекции ботокса, биоревитализация, мезотерапия и SMAS-лифтинг.

Одна процедура SMAS-лифтинга стоит 83 тысячи рублей и делается раз в год, курс мезотерапии и биоревитализации обходится в 126 тысяч за два сеанса, а ботулотоксин — в 45 тысяч за три визита. В сумме минимальный уход без дополнительных процедур составляет 254 тысячи рублей в год, или около 21 тысячи ежемесячно.

Если клиентка добавляет фотоомоложение и игольчатый RF-лифтинг, годовой чек вырастает до 318 тысяч, что эквивалентно 27 тысячам в месяц. Однако травмирующие процедуры противопоказаны женщинам с выраженным дефицитом микроэлементов в организме. В таких случаях кожа не сможет быстро восстановиться после вмешательства, а «уколы красоты» только навредят, уточнила специалист в беседе с «Абзацем».

Российская косметика догнала зарубежную по популярности: какие компоненты будут в тренде осенью
Российская косметика догнала зарубежную по популярности: какие компоненты будут в тренде осенью

Ранее косметолог назвала признаки перегруженности кожи уходом и рассказала, когда стоит отказаться от агрессивных компонентов. Эксперт, в частности, рекомендовала, сосредоточиться на восстановлении кожного барьера и базовом уходе.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar