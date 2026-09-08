Российская косметика догнала зарубежную по популярности: какие компоненты будут в тренде осенью

Российские косметические бренды заметно укрепили позиции в сегменте средств с популярными активными компонентами. По словам косметолога и эксперта «Золотого Яблока» Милы Устиновой в беседе с Life.ru, за последние два года спрос на отечественную косметику в сети почти удвоился. При выборе средства важно учитывать состав, концентрацию активов и потребности кожи, а не страну производства.

Одним из самых востребованных компонентов остаётся ретинол. Его используют при первых возрастных изменениях, неровном рельефе и постакне. Доля российских марок в выручке от средств с ретинолом за два года выросла до 50%.

Осенью специалист советует вводить такие продукты постепенно, начиная с невысоких концентраций, и не забывать о ежедневной защите от солнца. Ретинол имеет ограничения при беременности и грудном вскармливании, а людям с чувствительной кожей требуется особенно внимательный подбор средства.

После лета и с началом отопительного сезона актуальными становятся церамиды, которые помогают поддерживать кожный барьер. Их можно сочетать с большинством средств и использовать в базовом уходе. Доля российских брендов в выручке от косметики с церамидами за два года достигла 45%.

Ещё один востребованный компонент — пептиды: их чаще выбирают для ухода за кожей с возрастными изменениями и снижением упругости, а доля отечественных марок в этой категории выросла до 25%.

Российские производители также быстрее осваивают новые тренды. В частности, они начали выпускать средства с PDRN, хотя в этой категории пока сохраняют сильные позиции корейские бренды.

По словам эксперта, покупатели всё чаще выбирают косметику по конкретным компонентам и составам, поэтому сам факт наличия популярного актива ещё не означает, что средство подойдёт конкретному человеку.

Стоит отметить, что российские бренды заняли 68% отечественного рынка парфюмерии и косметики, а выручка производителей в 2025 году превысила 1,16 трлн рублей. При этом отрасль сохраняет зависимость от импортных компонентов: особенно это касается декоративной косметики, сложной упаковки и некоторых ингредиентов.