Российская косметика перестала быть «дешёвой заменой» и покорила экспорт

Российский бьюти-рынок кардинально изменился. Пять лет назад доминировал импорт. Сегодня доля отечественных брендов достигла 68%. В уходовой косметике российские производители занимают почти половину рынка. Выручка компаний в 2025 году превысила 1,16 триллиона рублей.

Российская косметика перестала быть «дешёвой заменой». Конкуренция идёт за счёт качества и доверия потребителей, пишет RG.ru. При этом производственные мощности загружены лишь на 40–60%. В отдельных категориях импорт всё ещё доминирует.

Уходовая косметика стала локомотивом отрасли. 77% россиянок выбирают российскую продукцию. Потребитель охотнее пробует местные бренды с внятным составом и честным маркетингом. В бытовой химии российские производители также чувствуют себя уверенно.

Российская косметика востребована за рубежом. Экспорт в 2025 году оценивается в сотни миллиардов рублей. Основные направления — страны СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток.

Отрасль сохраняет зависимость от импортных компонентов. Самые болезненные точки — декоративная косметика, сложная упаковка и трендовые ингредиенты. Эксперты называют развитие собственного производства ключевым вектором для технологического суверенитета.

Ранее в России утвердили национальный стандарт для веганской косметики. Новый ГОСТ начнёт действовать с 1 декабря 2026 года. Роскачество сообщает — документ создаст прозрачные условия для покупателей и производителей.