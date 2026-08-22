Не смываете макияж перед сном? Дерматолог рассказала, что творится с кожей ночью

Декоративная косметика мешает коже восстанавливаться сама по себе, а если не смывать её перед сном, это грозит высыпаниями. Об этом рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с «Москвой 24».

21 августа во всём мире отмечают День без косметики и макияжа. Галлямова считает, что давать коже такую передышку стоит не раз в год, а как можно чаще. Дерме и без того приходится контактировать с разными химическими веществами из косметических средств, а это не всегда идёт ей на пользу.

Врач подчеркнула, что макияж вообще не следует наносить, когда на лице есть любые воспаления — прыщи или солнечный ожог. Покраснение возникает не случайно: так организм пытается справиться с воспалением за счёт повышенной температуры и расширенных сосудов.

«Если всё это закрыть, например, тональным кремом, снижается доступ воздуха и, как следствие, компенсаторная реакция. Получается, что мы не помогаем коже, а вредим – мешаем ей сопротивляться и восстанавливаться», – отметила Галлямова.

По её словам, смывать декоративную косметику перед сном — одно из главных правил ухода. Если этого не делать, нарушается микробиом, поры забиваются, и в итоге появляются высыпания.

Также ранее врач-косметолог «СМ-Косметология» Светлана Смирнова рассказала, что привычка постоянно протирать лицо влажными салфетками в жару может навредить коже. Такие салфетки не очищают её полноценно, а лишь размазывают по поверхности смесь пота, кожного сала, пыли и остатков средств. В результате вместо свежести можно получить раздражение, воспаления и высыпания.