Ослепительная красота: Косметолог назвала опасные бьюти-тренды из соцсетей

Популярные в соцсетях способы ухода за собой могут обернуться дерматитом, повреждением кожи и даже потерей зрения, предупредила дерматокосметолог Елена Бакулина. По её словам, особенно опасны самостоятельные инъекции и агрессивные домашние пилинги.

«Самостоятельное введение филлеров и использование инъекционных препаратов без медицинского контроля могут привести к инфекциям, рубцам и повреждению тканей. При введении филлеров возможны тяжёлые сосудистые осложнения, включая потерю зрения», — рассказала специалист в интервью «Газете.ru».

Риски есть и у домашних рецептов из привычных продуктов. Например, имбирное пюре предлагают втирать в кожу головы для ускорения роста волос. Убедительных доказательств эффективности этого способа нет, зато он способен вызвать жжение, раздражение и контактный дерматит. При выпадении волос врач посоветовала сначала выяснить причину.

Другой опасный эксперимент — одновременно использовать кислоты, ретиноиды и механическое отшелушивание ради сияющего лица. Такое сочетание может нарушить защитный барьер кожи, повысить её чувствительность и привести к пигментации. Средства нужно подбирать с учётом состояния кожи.

Не стоит повторять и скульптурирование загаром, когда солнцезащитный крем наносят лишь на отдельные зоны лица. SPF необходимо равномерно распределять по всем открытым участкам. Медицинские процедуры следует проводить в лицензированной клинике, а проблемы с кожей и волосами решать с профильным врачом.

Ранее косметолог рассказала Life.ru, что агрессивное очищение кожи может вызвать сухость, повышенную чувствительность и появление мелких морщин. Особенно осторожно следует обращаться с жирной кожей: попытки максимально её обезжирить способны привести к обезвоживанию и ухудшению внешнего вида.