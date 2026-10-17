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Опубликовано 17 октября, 16:52

«Идеальная среда для бактерий»: Врач назвала неочевидные причины высыпаний на спине

Косметолог Эллинская: Влажная одежда провоцирует высыпание на спине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Влажная спортивная форма, трение одежды и остатки средств для волос могут провоцировать высыпания на спине, предупредила врач-косметолог Ксения Эллинская. По её словам, воспаления на этом участке нередко заживают дольше и оставляют пигментные пятна.

«Среди частых провокаторов — влажная одежда после тренировки: пот и синтетика создают идеальную среду для бактерий», — отметила кандидат медицинских наук в беседе с «Газетой.ru».

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Особенности кожи спины тоже играют роль: здесь много сальных желёз, а роговой слой толще. Дополнительную нагрузку создают лямки рюкзаков и бюстгальтеров, которые натирают кожу. Масла и бальзамы для волос, попадающие на спину, также могут способствовать закупорке фолликулов.

Специалист посоветовала изменить последовательность действий в душе: сначала вымыть голову и тщательно смыть кондиционер, а затем воспользоваться средствами для тела. Это поможет убрать остатки косметики, которые иначе остаются между лопатками.

Эксперт предостерегла от жёстких мочалок, скрабов, спиртовых лосьонов и выдавливания прыщей. Одновременно вводить несколько активных средств тоже не стоит: уход лучше менять постепенно, отслеживая раздражение. Если высыпания сохраняются, важно уточнить диагноз у дерматолога.

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Кстати, агрессивные средства от прыщей могут навредить детской коже. Эксперименты со спиртовыми тониками и кислотами способны повредить защитный барьер, усилить воспаление и вызвать раздражение.

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Борис Эльфанд
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