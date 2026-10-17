«Пусть голова моя седа»: Раннее серебро на висках оказалось маркером опасных недугов

Седина в бороде или на висках в 25–30 лет может быть связана как с наследственностью, так и с нарушениями в организме, рассказала «Газете.ru» врач-трихолог, косметолог, дерматолог Диана Вурзель. По её словам, главным фактором остаётся генетика: если отец или дед поседели молодыми, вероятность повторения такого сценария высока.

Ускорять потерю пигмента могут хронический стресс и нехватка отдельных питательных веществ: витаминов группы B, цинка и железа. Среди других возможных причин — заболевания щитовидной железы, гормональные нарушения и хронические аутоиммунные болезни.

«Также ранняя седина может быть последствием нарушений в работе внутренних органов, например щитовидной железы, гормональных сбоев и хронических аутоиммунных заболеваний», — пояснила врач.

Особого внимания требует седина, сопровождающаяся слабостью, головокружением, повышенной потливостью или перепадами давления. Специалист рекомендовала обратиться к врачу, который определит необходимые обследования. При зуде, жжении, высыпаниях или шелушении кожи головы понадобится консультация дерматолога.

Ранее дерматолог объяснила, почему рыжие волосы седеют иначе: на медных оттенках отдельные белые волоски менее заметны. По её словам, несколько седых волос в молодом возрасте сами по себе ещё не свидетельствуют о заболевании, значение имеют скорость изменений и сопутствующие симптомы.