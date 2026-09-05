Тайна пигмента: Почему рыжие волосы седеют золотым, а не серым

Рыжие волосы могут постепенно становиться светлее, меднее или золотистее, а затем в них появляется седина — и это не всегда связано с болезнями. Однако резкие изменения цвета волос или появление белых участков вместе с проблемами кожи могут быть поводом для визита к дерматологу, заявила в беседе с Life.ru врач-дерматолог, косметолог, заведующая кабинетом дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова.

За рыжий цвет волос в основном отвечает феомеланин — один из двух основных типов меланина. У рыжеволосых людей его относительно много, а эумеланина, отвечающего за коричневые и чёрные оттенки, меньше. Екатерина Анпилогова Врач-дерматолог, косметолог, заведующая кабинетом дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

По словам врача, с возрастом клетки волосяных фолликулов постепенно снижают активность, поэтому волосы теряют насыщенность. При этом распространённое мнение о том, что рыжеволосые люди якобы не седеют, является мифом: просто на светлых медных оттенках отдельные седые волосы визуально менее заметны.

«Не существует определённого возраста, когда у рыжеволосого человека обязательно должна появиться седина. Как и у людей с другим цветом волос, большое значение имеют наследственность и индивидуальные особенности», — подчеркнула Анпилогова.

Специалист уточнила, что само по себе раннее поседение ещё не означает наличие заболевания. Родителям или самому человеку не стоит воспринимать несколько седых волос в молодом возрасте как однозначный признак проблем со здоровьем. Врач отметила, что несколько седых волосков сами по себе не являются причиной для паники или поиска десятков анализов. Если процесс идёт постепенно, человек хорошо себя чувствует, а кожа и волосы не меняются необычно, чаще всего речь идёт об индивидуальной особенности организма.

При этом эксперт советует обратиться к дерматологу, если изменения происходят резко. Насторожить должны появление выраженных белых прядей, участков полного обесцвечивания волос, изменения цвета кожи, выпадение волос, зуд, шелушение, воспаления или необычные пятна.

«Мы обращаем внимание не на сам факт седины, а на характер изменений. Например, локальное появление белых волос вместе с участками обесцвеченной кожи может требовать осмотра дерматолога», — добавила врач.

Отдельное внимание рыжеволосым людям стоит уделять защите кожи от солнца. Из-за меньшего количества защитного пигмента меланина светлая кожа сильнее реагирует на ультрафиолет, поэтому важно использовать средства с SPF, носить головные уборы и ограничивать длительное пребывание под прямыми лучами. Это необходимо прежде всего для профилактики повреждений, а не только для сохранения оттенка волос.

Ранее дерматолог рассказала, почему коже важно давать отдых от декоративной косметики. По её словам, постоянное использование средств без правильного очищения может нарушать микробиом кожи и провоцировать появление высыпаний.