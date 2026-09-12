«Фундамент здоровья»: Трихолог дала советы по домашнему уходу за волосами

Волосяной стержень, который мы видим, уже мёртв, поэтому попытки «вылечить» секущиеся кончики одними лишь бальзамами бессмысленны. Эффективный уход строится на двух китах: создание здоровой кожи головы для роста крепких волос и защита кончиков несмываемыми средствами, заявила врач-трихолог Кира Кирнас.

По её словам, идеального шампуня для всех не существует, а выбор средства должен базироваться исключительно на индивидуальных особенностях и типе кожи. Важно следовать системе из четырёх средств, а не ограничиваться одним флаконом.

В «квартет» обязательных средств входят лечебный шампунь для борьбы с конкретной проблемой (используется два-три раза в неделю), базовый шампунь с физиологическим pH для остальных дней, топический актив (сыворотка или лосьон) для нанесения на чистую кожу и детокс-шампунь с кислотами, который нужен раз в две недели для удаления силиконов.

Для борьбы с перхотью и жирной себореей нужно искать в составе пиритион цинка, климбазол или салициловую кислоту. При истончении волос эффективны кофеин, ниацинамид и экстракты конского каштана, а для чувствительной кожи подойдут бессульфатные средства с бетаином и аллантоином.

«Качественный домашний уход — это не роскошь, а фундамент здоровья волос. Слушайте свои волосы, подбирайте средства профессионально и не пренебрегайте базовыми правилами», — резюмировала собеседница «Чемпионата».

Ранее трихолог назвал золотой стандарт анализов при выпадении волос. Врач пояснил, какие именно показатели крови помогают выявить истинную причину потери густоты шевелюры и назначить правильное лечение.