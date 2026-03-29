Парикмахер Саккас назвал три ошибки, которые делают волосы ломкими и вредят коже

Глобальный директор Toni&Guy Кос Саккас перечислил главные ошибки в уходе за волосами, которые ухудшают их состояние. В интервью Daily Mail он отметил, что многие не расчёсывают волосы перед мытьём, что приводит к их ломкости. Также эксперт предостерёг от использования слишком горячей воды и большого количества шампуня — это повреждает кожу головы и делает волосы чрезмерно пушистыми.

Саккас обратил внимание и на то, как быстро люди смывают очищающее средство. По его словам, остатки шампуня вызывают раздражение и закупоривают фолликулы, замедляя рост волос. На смывание нужно тратить две-три минуты.

«Спешить некуда — потратьте две-три минуты на тщательное смывание шампуня», — подчеркнул эксперт.

Отдельно он отметил ошибки с кондиционером: его следует наносить от середины длины до кончиков, избегая корней, иначе волосы быстро станут жирными. В список вредных привычек Саккас также включил тугие полотенца-тюрбаны, укладку влажных волос горячими плойками и пренебрежение термозащитой.

