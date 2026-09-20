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Опубликовано 20 сентября, 10:01

Голова пачкается за полдня? Трихолог назвала единственный способ спасти корни и вернуть объём

Трихолог Потапенко назвала жирные корни и зуд показаниями к пилингу кожи головы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пилинг кожи головы стоит использовать для решения конкретных проблем, а не делать регулярно «для профилактики». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-косметолог, трихолог, доктор медицинских наук Анна Потапенко.

Поводом задуматься о процедуре могут стать быстро жирнеющие корни, потеря объёма, зуд и ощущение, что кожа остаётся недостаточно чистой даже после мытья. Пилинг также может быть полезен при гиперкератозе, скоплении стайлинговых средств и закупорке устьев волосяных фолликулов.

Процедура помогает удалить ороговевшие клетки, избыток кожного сала и остатки косметики. По словам Потапенко, после такого очищения кожа также лучше воспринимает последующий уход, включая сыворотки и маски.

Частота зависит от типа кожи. При жирной эксперт советует ориентироваться примерно на один пилинг в неделю, при выраженной себорее — иногда до двух. Для нормальной и комбинированной кожи достаточно процедуры раз в 10–14 дней.

При сухой и чувствительной коже специалист рекомендует более осторожный подход — не чаще одного раза в три-четыре недели. В таком случае лучше выбирать мягкие энзимные составы вместо агрессивных кислотных.

От процедуры следует отказаться при ссадинах, расчёсах, ожогах, воспалениях и гнойничковых высыпаниях. Пилинг также откладывают при обострении псориаза, экземы и некоторых других дерматозов, поскольку дополнительное раздражение может ухудшить состояние кожи.

«Важно понимать, что пилинг не лечит основные заболевания кожи головы», — подчеркнула Потапенко. При себорейном дерматите, псориазе или грибковой инфекции сначала необходимо установить диагноз и подобрать терапию, а сам пилинг может использоваться только как часть комплексного ухода по рекомендации специалиста.

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Ранее Life.ru рассказывал, что здоровье волос во многом зависит от правильного ухода за кожей головы. Трихолог советовала подбирать шампунь по типу кожи и конкретной проблеме, а не искать универсальное средство. В базовый уход эксперт также включила активные сыворотки или лосьоны и периодическое глубокое очищение, подчеркнув, что секущиеся кончики невозможно «вылечить» одними бальзамами.

Больше материалов об уходе за кожей и волосами — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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