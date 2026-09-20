Голова пачкается за полдня? Трихолог назвала единственный способ спасти корни и вернуть объём

Пилинг кожи головы стоит использовать для решения конкретных проблем, а не делать регулярно «для профилактики». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-косметолог, трихолог, доктор медицинских наук Анна Потапенко.

Поводом задуматься о процедуре могут стать быстро жирнеющие корни, потеря объёма, зуд и ощущение, что кожа остаётся недостаточно чистой даже после мытья. Пилинг также может быть полезен при гиперкератозе, скоплении стайлинговых средств и закупорке устьев волосяных фолликулов.

Процедура помогает удалить ороговевшие клетки, избыток кожного сала и остатки косметики. По словам Потапенко, после такого очищения кожа также лучше воспринимает последующий уход, включая сыворотки и маски.

Частота зависит от типа кожи. При жирной эксперт советует ориентироваться примерно на один пилинг в неделю, при выраженной себорее — иногда до двух. Для нормальной и комбинированной кожи достаточно процедуры раз в 10–14 дней.

При сухой и чувствительной коже специалист рекомендует более осторожный подход — не чаще одного раза в три-четыре недели. В таком случае лучше выбирать мягкие энзимные составы вместо агрессивных кислотных.

От процедуры следует отказаться при ссадинах, расчёсах, ожогах, воспалениях и гнойничковых высыпаниях. Пилинг также откладывают при обострении псориаза, экземы и некоторых других дерматозов, поскольку дополнительное раздражение может ухудшить состояние кожи.

«Важно понимать, что пилинг не лечит основные заболевания кожи головы», — подчеркнула Потапенко. При себорейном дерматите, псориазе или грибковой инфекции сначала необходимо установить диагноз и подобрать терапию, а сам пилинг может использоваться только как часть комплексного ухода по рекомендации специалиста.

Ранее Life.ru рассказывал, что здоровье волос во многом зависит от правильного ухода за кожей головы. Трихолог советовала подбирать шампунь по типу кожи и конкретной проблеме, а не искать универсальное средство. В базовый уход эксперт также включила активные сыворотки или лосьоны и периодическое глубокое очищение, подчеркнув, что секущиеся кончики невозможно «вылечить» одними бальзамами.