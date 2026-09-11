К чему снятся волосы: Подробные толкования сна по самым популярным сонникам Что значит видеть во сне волосы? Что, если во сне стричь или красить волосы? А что значит, когда волосы во сне выпадают? К чему снятся волосы женщине или мужчине? Как трактовать такие сны, подробно рассказывает Life.ru. 34930 34930 Шедеврум

Видеть во сне волосы, конечно, радостнее, чем выпадающие зубы, но в таком сне тоже много загадочного. Волосы бывают совершенно разные: прямые, волнистые, кудрявые, всевозможных цветов, они могут бурно расти или же выпадать… К чему снится, что волос выпал? К чему снятся длинные волосы? А вши в волосах — к чему снятся они? А если я во сне крашу волосы? На все эти вопросы мы постараемся найти ответ в материале.

Волосы во сне: толкование по Фрейду

В соннике Зигмунд Фрейд связывает волосы во сне с половой сферой. Фото © Шедеврум

Зигмунд Фрейд не уделяет волосам из сна такое же внимание, как и зубам, но всё равно упоминает их в своём «Толковании сновидений». Так, психолог рассказывает, что во сне, где Фрейду пришлось препарировать самого себя, его волосы поседели. И это должно символизировать аффективный характер сна. Препарация собственного тела свидетельствует о глубоком самоанализе, который совершается по большей части аффективно, а в конце сна приходит осознание, что тяжесть жизни придётся оставить своим детям.

Кроме того, Фрейд приводит случай из практики с пациенткой, которой приснилась странная аллегорическая картина из её сада с участием множества сучков. После толкования сновидения оно резко перестало нравиться девушке, так как было слишком тесно связано с половой сферой, любимой темой дядюшки Зигмунда. Во сне, в частности, фигурировал сук, с которого слуга другим суком счищал клочки волос. В толковании Фрейда это относилось к определённой заинтересованности пациентки в ком-то из её собственных слуг.

Есть также мнение, согласно которому длина волос в снах по Фрейду символизирует удовлетворённость в интимной сфере. Чем длиннее волосы, тем больше в вас неуверенности, связанной с чувственностью. В особенности это касается снов, в которых также выпадают зубы: Фрейд считал такие сновидения главным символом сексуальной неудовлетворённости и сопутствующего ей онанизма, а также рассматривал волосы на голове в этих снах как отражение волос, расположенных чуть-чуть пониже.

К чему снятся волосы: толкование по соннику Миллера

Сонник Миллера чётко разделяет сны про волосы: в зависимости от пола сновидца у сна может быть противоположное значение. Фото © Шедеврум

Сонник Густава Миллера предлагает множество различных толкований снов про волосы. Так, если женщина видит себя, её волосы во сне великолепны и она их расчёсывает, то под угрозой девичья честь, и всё из-за легкомыслия. Если мужчина во сне лысеет, это предвещает бедность, к которой его приведут неоправданные щедрость и великодушие. Если ваши волосы поседели, как во сне Фрейда, это плохой знак: в ближайшее время наступит большое горе. Если мужчине снится, что у него покрыты волосы, это знак прощения и милости. В случае женщины волосы во сне означают, что в реальной жизни она будет потакать своим прихотям в ущерб морали и репутации.

Если вне зависимости от пола снится, что у вас чёрные кудрявые волосы, — впереди любовный треугольник. Если во сне фигурируют золотистые — ваш избранник честный и достойный человек. Если избранница во сне рыжая — это к проблемам и переменам в отношениях. Каштановые волосы во сне сулят неудачи в делах или службе. Если во сне у вас красивая причёска, то ждите удачи в делах, но если волосы слишком короткие, то постарайтесь побольше экономить — иначе расточительство приведёт вас к неудаче.

Если вам снится пышная причёска, сон просто замечательный: он предсказывает безграничное счастье. Если женщине снится, что на её голове одновременно и тёмные, и светлые волосы, то ей нужно быть осторожной: она окажется перед нелёгким выбором. Видеть во сне спутанные волосы — это, наоборот, к неудачам. Седые люди, которые появляются во сне, означают, что у вас будет соперник, он может отнять вашего любимого человека. Если во сне волосы выпали — это тоже к несчастью. Но белые как снег, неестественной белизны волосы предсказывают хорошие новости, поездки и встречи. Если вы гладите во сне чьи-то волосы, это значит, что у вас будет достойный возлюбленный. Если во сне в ваших волосах цветы — это к испытаниям, которые вы с честью вынесете. Если белые цветы появляются в причёске женщины, это тоже означает тяжёлые испытания в течение короткого времени. Седые волосы во сне, где у вас молодое лицо, тоже являются плохим знаком: готовьтесь к потерям и болезням.

Волосы во сне: толкование по соннику Артемидора Далдианского

Сонник Артемидора Далдианского предусмотрел даже сны о замене волос на шерсть животных. Фото © Шедеврум

«Онейрокритика» — это самый популярный в Средневековье сонник. Его составил мыслитель эпохи эллинизма Артемидор Далдианский. Даже в таком древнем соннике есть много интересной информации о том, к чему снятся волосы. По Артемидору, видеть во сне длинные и красивые волосы — хороший знак, особенно для девушек. Мужчинам длинные роскошные волосы снятся к богатству, но обременительному: за этой роскошью, как и за волосами, придётся ухаживать. Спутанные волосы во сне, по соннику «Онейрокритика», сулят печаль и скорбь абсолютно всем.

Отдельно упоминается в «Онейрокритике» замена волос на шерсть животных. Если человеку снится, что его локоны стали свиной шерстью, то в ближайшее время человека могут зарезать, как и этих несчастных животных. Если волосы во сне стали конской гривой, это предсказывает рабство или оковы, так как кони, по сути, находятся у людей в рабстве. Если вместо волос во сне появилась шерсть другого животного, стоит ждать болезней. Если волосы превращаются во что-то другое, толковать сон надо на основе того, во что они превратились.

К чему снятся волосы: толкование по соннику Древнего Египта

По соннику Древнего Египта, стричь волосы во сне — не к добру. Фото © Шедеврум

Древнейший из дошедших до нас сонников, папирус Честер-Бити III, которым пользовались ещё древние египтяне, также предлагает несколько трактовок снов про волосы. До нас дошли две из них. Так, если волосы во сне выросли, то знак хороший: вас что-то сильно обрадует. Стричь волосы во сне не к добру: это означает, что из дома пропадёт что-то важное.

Волосы во сне: толкование по исламскому соннику

Исламский сонник трактует волосы во сне как с точки зрения материальной, так и религиозной. Фото © Шедеврум

В раннемусульманской традиции также большое внимание уделяется волосам во сне. Если вам приснится, что кто-то другой стрижёт ваши волосы, есть риск лишиться имущества. В случае если вы небогаты, этот сон приобретает противоположное значение: освобождение от нужды. Если во сне стрижёте волосы сами — ваши секреты станут достоянием общественности и это может сильно разозлить начальников.

Также в исламской традиции волосы во сне, выросшие там, где они обычно не растут, свидетельствуют о долге. Если волосы под мышками во сне сбриты, а усы укорочены, это указывает, что вера в Аллаха окрепнет: такие гигиенические процедуры упомянуты в достоверном хадисе. Волосы на голове в этой традиции свидетельствуют о долгой жизни и большом достатке, а если во сне вы их заплетаете, то имущество будет под надёжной защитой. Если во время месяца зуль-хиджа верующий увидел бритую голову, это предвещает паломничество, а если тот же сон приснился в любое другое время — грядёт растрата имущества. Если женщина во сне увидела себя седой, её муж, скорее всего, проявляет недостойное поведение. А если во сне вы расчёсываете волосы, то скоро избавитесь от тревог и погасите долги.

К чему снятся волосы женщине

Волосы во сне — противоречивый знак, если вы женщина. Фото © Шедеврум

Если вы женщина и расчёсываете волосы во сне, наяву это значит, что вы сожалеете о каких-то своих поступках. Если во сне стрижёте себе волосы — это может свидетельствовать, что вы недооцениваете последствия ваших действий. Если же волосы стали седыми, это может указывать на измены мужа. Длинные и красивые волосы сулят счастье и богатство, если приснились женщине. А вот покрытые волосы свидетельствуют о том, что вы столкнётесь с испытаниями, которые могут навредить вашей чести и достоинству. Белые цветы в причёске тоже сулят испытания, но лёгкие и недолгие.

К чему снятся волосы мужчине

Длинная чёлка во сне сулит мужчине удачу. Фото © Шедеврум

Мужчинам волосы тоже снятся, и толкование сна иногда сильно зависит от пола. По соннику Миллера, облысение мужчины во сне может предсказывать растрату имущества в реальной жизни, причём ваша щедрость будет направлена совсем не на тех. Если у мужчины покрыты волосы — его ждёт прощение за его грехи. Если во сне ваша возлюбленная стала рыжей, отношения ждут большие перемены. По исламскому соннику, постриженные усы во сне свидетельствуют об укреплении веры в Аллаха наяву. Если во сне у мужчины длинная чёлка, это предсказывает удачную жизнь и скорый брак для одиноких.

К чему снятся длинные волосы

Длинные волосы во сне могут предсказывать путешествие или богатство. Фото © Шедеврум

Длинные волосы часто снятся к дальней дороге, но порой к богатству и счастью. Но если длинные волосы приснились мужчинам, то богатство будет обременительным. Также длинные волосы во сне могут свидетельствовать о духовном развитии. По соннику Фрейда, длинные волосы — это сексуальная неудовлетворённость, а по соннику Лоффа, они предвещают болезнь и смерть.

К чему снится, если волосы выпадают

Выпадение волос — плохой знак. Особенно если оно происходит во сне. Если волосы во сне выпали, это сулит неудачи, горе, потерю друга. Кроме того, выпавшие во сне волосы могут намекать на то, что у вас ухудшается здоровье. Но в то же время выпадение волос может говорить и о проблемах с самооценкой.

К чему снятся вши в волосах

К чему снятся вши в волосах? Как правило, к деньгам. Фото © Шедеврум

Итак, вши. Увидеть их наяву — наверное, один из самых страшных кошмаров современного человека. Но если вши появляются в волосах во сне, это не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Даже наоборот: вши во сне символизируют деньги. Много денег. То есть вши, грубо говоря, предвещают богатство. Если во сне вы стряхиваете вшей с головы, то вас ожидает удачная сделка. Если вы раздавили вшей, то вы наконец сможете избавиться от долгов.

Что, если во сне стрижешь волосы

Если во сне вы сами стрижёте себе волосы, интерпретация может быть разной. По древнеегипетскому соннику, это плохой знак: ваш дом лишится чего-то важного. По мусульманскому соннику, самостоятельная стрижка — это раскрытие секретов и проблемы на работе.

В то же время стрижка волос во сне может предсказывать получение подарка от значимого человека и внезапное богатство. Но не всегда: в ряде случаев такой сон может предупреждать о том, что ваши отношения с окружающими не такие доброжелательные, как вам кажется.

Что, если во сне красишь волосы

Красить волосы во сне — в целом хороший знак. Фото © Шедеврум

Красить волосы во сне — обычно неплохой знак. Если красите волосы в светлые тона, вас ждёт карьерный рост, финансовое благополучие, приятное путешествие и чудесное выздоровление. Всё наоборот, если волосы красятся во сне в чёрный цвет. Это обычно к потере и неудаче, но без серьёзных последствий. Если во сне вы краситесь в рыжий, скоро будут перемены.

Более экзотические цвета тоже не несут в себе никакой угрозы. Красить волосы в голубой во сне значит, что скоро вас ждут приятные новости или весёлая вечеринка. Красный цвет — приятные сюрпризы, а розовый — то, что мечты сбудутся.

Расчёсывать волосы во сне

Расчёсывать волосы во сне для женщины обычно сулит какие-либо репутационные потери вследствие легкомыслия. В исламском же соннике, после такого сна вы сможете избавиться от страхов и погасить задолженности. Кроме того, сон с участием расчёски может свидетельствовать о том, что вы сожалеете о своём решении.

Седые волосы во сне

Седые волосы во сне обычно указывают на потери или болезни. Фото © Шедеврум

Если снятся седые волосы, но ваше лицо при этом молодое, то впереди потери и болезни. Если во сне привиделись люди с седыми волосами, это тоже недобрый знак: кто-то пытается увести у вас партнёра. Если женщина видит себя во сне с седыми волосами, значит, ей изменяет муж. Кроме того, седые волосы во сне могут предвещать неудачи, трудности и финансовые потери. В то же время если во сне седеет мужчина-мусульманин, это может свидетельствовать о его праведном образе жизни.

Мы рассказали вам все возможные трактовки снов про волосы. Теперь вы знаете, чего ожидать от длинных волос во сне, почему седые волосы — это не всегда плохо и как реагировать на сон, в котором вы увидели вшей. Если вас интересуют толкования других снов, можете почитать наши материалы о том, к чему снятся волны или роды.

Авторы Любовь Свободная